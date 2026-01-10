La nostra giornalista Sorrentino aggredita dai propal

I propal hanno insultato e voluto buttare fuori dal corteo di Milano la nostra giornalista Giulia Sorrentino urlando “fuori i sionisti dal corteo” e “questa faccia di merda qui non ci deve stare”. Lo hanno urlato al microfono, guardandola negli occhi e gridando “vergogna”, e ancora “non sei la benvenuta”. Si era recata in zona viale Padova per seguire il corteo che chiede la liberazione di Mohammad Hannoun e dei suoi sodali, oggi in carcere dopo la maxi inchiesta della procura di Genova sulla cupola di Hamas in Italia con l’accusa di aver finanziato l’organizzazione terroristica.

Tra le bandiere c’erano quelle della Palestina, di Cuba, del nuovo partito comunista.

Solidarietà nei suoi confronti da parte delle forze dell’ordine e dei colleghi presenti, ma da parte dei manifestanti nemmeno una mano tesa, anzi, erano schierati contro di lei per chiedere che se ne andasse bollandola come sionista indicandola in massa fino a che non è andata via.