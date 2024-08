Occhio all'sms con link al sito dell'Inps, allarme per la nuova truffa: come riconoscerla

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova pericolosa truffa via sms sta prendendo piede in questi giorni, andando ad aggiungersi a quella che recentemente ha colpito numerosi cittadini attraverso un finto alert lanciato dall'Agenzia delle entrate: in questo caso è un messaggio fittizio in apparenza proveniente dall'Inps ad essere utilizzato dai malfattori per ingannare le proprie vittime.

È lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale a segnalare ai contribuenti i rischi di questa nuova frode, utilizzando i social network per raggiungere quante più persone possibili. Tecnicamente si tratta di "smishing", termine che nasce dalla combinazione tra "sms" e "phishing" in quanto invece che essere realizzata via email questa truffa viene messa in atto con semplici messaggi di testo sul cellulare dell'obiettivo di turno.

Solitamente il contenuto di questi sms è di tipo allarmistico, in quanto il cittadino viene informato dell'esistenza di fantomatici rischi al conto corrente o di presunti problemi coi dati personali, da aggiornare il prima possibile. In qualche caso, per far cadere nella rete le vittime, si propone l’offerta di vantaggi irrinunciabili o premi. Per poter risolvere la situazione o accedere ai benefici viene richiesto al cittadino di cliccare su un link in genere presente nello stesso messaggio, ed è proprio qui che scatta la trappola: attraverso il finto portale, infatti, i truffatori riescono a ottenere i prezioso dati sensibili delle loro vittime, dato che questi vengono richiesti esplicitamente per andare avanti con la procedura.

Come segnalato su X, in quest'ultimo caso la frode nasce da un finto sms proveniente in apparenza dall'Inps: realizzato graficamente con grande accuratezza, il messaggio può trarre in inganno gli utenti meno avvezzi a fronteggiare i quotidiani tentitivi di truffe online. Anche in questo caso non manca il caratteristico link, che trasferisce la vittima su un sito fittizio: si tratta del primo campanello d'allarme che deve far nascere il sospetto nell'utente, unitamente al fatto che il mittente non è ufficiale. "#Attenzione! #SMS da falsi mittenti #INPS con link al dominio 't. ly/verifica-INPS2024'. L'unico sito ufficiale dell’Istituto è http://Inps.it e nessun altro indirizzo è riconducibile al Portale Inps" , si legge infatti sul canale social.

Esattamente come accaduto con la frode dell'Agenzia delle entrare, l'sms fittizio proviene da un numero ignoto o comunque non identificabile con quello istituzionale, senza considerare il fatto che l’Istituto non invia in nessun caso comunicazioni col contribuente via sms. Meno che meno invia dei link esterni al portale ufficiale in cui vengono richieste informazioni personali.

Qualora ci si trovi dinanzi a messaggi "urgenti" di questo genere è sempre consigliabile non aprirli mai eimmediatamente dal proprio dispositivo. In caso di dubbi meglio contattare l’Ente tramite i canali ufficiali.