"Palestina libera", ma la maschera licenziata dalla Scala sarà risarcita: la scelta delle toghe

Gridò "Palestina libera" mentre si trovava in servizio e poco prima del concerto a cui era presente anche il premier Giorgia Meloni: per questo motivo la protagonista della vicenda, una donna impiegata nel ruolo di maschera, fu licenziata dal Teatro alla Scala, oggi condannato a risarcirla per il provvedimento nei suoi confronti ritenuto non legittimo.

I fatti risalgono a domenica 4 maggio, quando era in programma un evento organizzato dall'Asian Development Bank e dal ministero dell'Economia e delle Finanze a cui presero parte l'attuale presidente del Consiglio, il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente dell'Adb Masato Kanda, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta.

Proprio poco prima del concerto dell'orchestra della Scala, diretta per l'occasione da Michele Gamba, col tenore Matteo Lippi e il soprano Mariangela Sicilia, la mascherà gridò "Palestina libera", scatenando la reazione dei vertici del celebre teatro milanese. La donna venne licenziata, ma il provvedimento fu impugnato dal sindacato Cub Informazione & Spettaolo, che puntò il dito contro la direzione, accusandola di aver agito con l'obiettivo di compiacere il governo, "offrendo la testa del ribelle" , e cagionando un "restringimento degli spazi democratici" .

Il contenzioso è finito nel tribunale del Lavoro di Milano, che alla fine ha dato torto alla Scala, parlando di un "licenziamento politico" e illegittimo. "Con l'assistenza dell'avvocato Villari, la lavoratrice (che aveva un contratto a termine) sarà risarcita di tutte le mensilità che intercorrono dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto" , spiega il rappresentante della Cub Milano Roberto D'Ambrosio, "e il teatro dovrà anche coprire le spese di lite".

"Lo abbiamo sostenuto fin dall'inizio che gridare 'Palestina libera' non è reato, e che i lavoratori non possono essere sanzionati per le loro opinioni politiche" , precisa il sindacalista, invitando la Scala a rinnovare l'accordo con la maschera per "evitare altre cause" .

Concretamente, quindi, alla dipendente andranno corrispsti 809,60 euro per ciascun mese fino a quello di conclusione del contratto, ovvero settembre, per un totale di circa 4mila euro, a cui vanno aggiunti i 3.500 euro di