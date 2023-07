"Colpiscono le ferie di chi lavora". La verità sugli scioperi nei trasporti

Settimana nera per i trasporti in Italia, chiusura in bellezza con oltre mille voli cancellati su rotte nazionali e internazionali. Quella di sabato è infatti la giornata dello sciopero del settore aereo: braccia incrociate per il personale di terra e dei piloti delle compagnie low cost. Per Pierluigi Di Palma, presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), si tratta di uno sciopero “antipatico”: “Perché cade in un giorno in cui altri lavoratori stanno andando in ferie” , le sue parole al Corriere della Sera.

Di Palma ha sottolineato di non contestare chi incrocia le braccia per massimizzare l’impatto della protesta, bensì il giorno scelto: “Perché non vedo un equilibrio tra il diritto di sciopero, che va tutelato, e il diritto del cittadino a spostarsi” . Il numero uno dell’Enac ha sottolineato che lo sciopero di mercoledì colpisce soprattutto chi viaggia per lavoro, mentre lo sciopero di sabato interferisce sui voli di chi va in vacanza ed ha prenotato l’albergo o acquistato un pacchetto.

In altri termini, l’utente rischia di perdere i soldi delle varie prenotazioni: “È così. Il vettore deve o riproteggere il cliente su un altro volo oppure rimborsarlo. Non è tenuto a dare risarcimenti — perché qui siamo nella fattispecie della “circostanza eccezionale” — e a rimborsare l’albergo”. Soffermandosi invece sul trasporto aereo, Di Palma ha posto l’accento sulla fase di rivendicazioni salariali: “Penso che una redistribuzione sia giusta, a maggior ragione ora che le società del settore qualche profitto lo stanno facendo. Non dimentichiamoci però che arrivano da tre anni di forti perdite”.