Papa Francesco, l'intervista esclusiva a tutto tondo. Ecco cosa ha detto

Guerra, migranti, clima e vita privata, in una lunga intervista con il direttore del Tg1 Marco Chiocci, Papa Francesco dialoga per un'ora sui temi della più scottante attualità, esponendo il suo pensiero e le sue preoccupazioni per i tempi bui che stiamo vivendo. L'intervista andrà in onda stasera, mercoledì 1° novembre subito dopo l'edizione delle 20 del Tg1.

Le parole di Bergoglio

Un vero "colpo" quello della rete ammiraglia Rai, che negli intenti è quello di dare un'opinione autorevole ma anche un sospiro di speranza che non è mai mancata nelle parole seppur, preoccupate del Santo Padre. Tra i temi trattati da Jorge Mario Bergoglio ci saranno la guerra in Medio Oriente e il conflitto in Ucraina, con l’appello a deporre le armi. Ma anche il bilancio del Sinodo, il ruolo delle donne nella Chiesa, la necessità di rinnovamento. In primo piano anche la questione dei flussi migratori.

Ma ancora, il ruolo fondamentale dell’Europa nell’aiutare i Paesi di primo approdo dei migranti, l’emergenza climatica con l’appello del Papa per fermare il climate change. Temi molto a cuore al Papa di cui spesso ha parlato nei suoi discorsi e negli incontri con i fedeli. La scelta di mandare in onda proprio nel giorno di Ognissanti sottolinea anche la riflessione da fare nel giorno in cui si commemorano tutti i santi.

L'importanza dei santi

Spesso Papa Bergoglio aveva parlato proprio dell'intercessione e l'importanza dei Santi, anche quelli "non canonizzati". " I santi sono esempi da imitare. Ma non soltanto quelli canonizzati, anche i santi della porta accanto che con la grazia di Dio si sono sforzati di praticare il Vangelo nell'ordinarietà della loro vita. Di questi santi ne abbiamo incontrati tanti. Forse ne abbiamo avuto qualcuno in famiglia, o tra gli amici e conoscenti. Dobbiamo essere loro grati, e soprattutto grati a Dio che ce li ha donati e messi vicino come esempi vivi e contagiosi del modo di vivere e di morire nella fedeltà al Signore Gesù e al suo Vangelo ”.

Il suo "spazio privato"

Nel lungo colloquio anche una parte dedicata alla vita privata del Papa: dal momento più difficile del Pontificato, il suo stato di salute, la vita da ragazzo, la fidanzata prima di prendere i voti, la nostalgia del mare, il calciatore preferito tra le stelle argentine tra Lionel Messi e Diego Maradona due dei suoi calciatori preferiti.