Il Papa ha deciso: Salvo D'Acquisto presto beato. Meloni: "Eroe e simbolo di coraggio"

Dal Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato da giorni Papa Francesco ha deciso che Salvo D’Acquisto, il vicebrigadiere dei carabinieri che perse la vita nel settembre 1943 per mano delle truppe naziste, per salvare la vita a un gruppo di civili, presto potrebbe essere beato. Ieri, si legge in una nota del Vaticano, "nel corso dell’udienza concessa al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato e a monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali", il pontefice ha autorizzato il Dicastero delle cause dei santi a promulgare alcuni decreti sui santi. Tra questi c'è anche quello riguardante "l’offerta della vita del servo di Dio Salvo D’Acquisto, fedele laico, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e morto a Palidoro il 23 settembre 1943". La beatificazione, com'è noto, è la tappa intermedia in vista della canonizzazione. Se il candidato viene dichiarato martire, diventa subito Beato, altrimenti è necessario che venga riconosciuto un miracolo, dovuto alla sua intercessione.

Meloni: "Eroe e simbolo di coraggio"

Sui propri canali social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sofferma su Salvo D'Acquisto. "È un eroe, simbolo di coraggio, sacrificio e dedizione al dovere - scrive la premier -. La decisione del Santo Padre di autorizzare il percorso per la sua beatificazione è un riconoscimento straordinario per un uomo che ha dato la vita per salvare quella di altri, incarnando i valori più alti di umanità e servizio. Il suo esempio resterà per sempre vivo nella memoria della nostra Nazione".

Il comandante generale dell'Arma

''Con viva emozione accolgo la notizia del riconoscimento concesso al vice brigadiere Salvo D'Acquisto'', afferma il generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, comandante generale dell'Arma. ''Salvo D'Acquisto è un esempio luminoso di coraggio, abnegazione e amore per il prossimo, che supera i confini del tempo: un modello di riferimento per tutti i carabinieri e per le future generazioni'. L'Arma dei Carabinieri è onorata di custodire e tramandare l'insegnamento di Salvo D' Acquisto, consapevole che il suo sacrificio raffigura la più alta espressione del nostro giuramento'' dichiara ancora il generale. Infine, conclude il vertice dell'Arma, ''un commosso pensiero ai familiari di Salvo D' Acquisto, il cui nome è inciso nella storia dell'Istituzione e nel cuore degli italiani, e a tutti gli uomini e le donne dell'Arma che ogni giorno, con lo stesso spirito, operano per la sicurezza e la giustizia''.

Tajani: "Sono emozionato per questa decisione"

"Sono profondamente emozionato dalla decisione di Papa Francesco di autorizzare l'iter per la beatificazione di Salvo D'Acquisto", scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Soprattutto perché è una decisione maturata in un momento di grande sofferenza del Santo Padre. 'Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e io non ho paura!', con queste parole il vicebrigadiere dei Carabinieri sacrificò la sua vita per salvare un gruppo di civili durante i rastrellamenti nazisti del '43. Dobbiamo conservare per sempre la memoria delle sue gesta eroiche".

Fontana: "Profonda gioia, grazie al Santo Padre"

"Accolgo con profonda gioia la decisione relativa all’iter per la beatificazione di Salvo D’Acquisto, da parte del Santo Padre, che ringrazio per aver rivolto il suo pensiero, in questo difficile momento, alla storia e alla memoria di un grande Carabiniere e di un grande italiano", dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"Con straordinario coraggio e sacrificio, Salvo D’Acquisto ha salvato vite dal rastrellamento nazista, testimoniando valori che restano un esempio luminoso per tutti. A Papa Francesco rinnovo le mie preghiere e il pieno sostegno".