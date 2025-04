La Pasqua dei fan della Gintoneria: caccia allo champagne "Davide Lacerenza"

Ascolta ora 00:00 00:00

Davide Lacerenza ora sta bene, è tornato a casa ai domiciliari ma spera che il regime di custodia cautelare venga quantomeno alleggerito per consentirgli di curare la sua dipendenza da alcol e stupefacenti. In tal senso il suo avvocato difensore sta facendo pressing sulla procura milanese anche alla luce del malore che ha colpito giorni fa il “king della Gintoneria”, costringendolo a tre giorni di ricovero al Policlinico.

Intanto Lacerenza si appresta a festeggiare la Pasqua con la sua compagna Clotilde (non indagata) che però “condivide” con lui i domiciliari dal 4 marzo, cioè il giorno in cui Lacerenza è stato arrestato insieme alla sua socia Stefania Nobile con l’accusa di sfruttamento della prostituzione, spaccio di droga e auto riciclaggio.

Saranno per Lacerenza e la figlia di Wanna Marchi festività pasquali in tono minore, ma certo sulla tavola non mancheranno le bottiglie dello champagne “Davide Lacerenza” lanciato alla grande da Davidone&C. prima che lo scandalo l’inchiesta giudiziaria lo travolgesse. Da dopo lo scandalo, lo champagne del “re della movida” è diventato un vero oggetto di culto fra i suoi follower che sono centinaia di migliaia a fronte, purtroppo per loro, solo di un migliaio di bottiglie. Un “prodotto di élite” disponibile sulla piattaforma online Bwineshop “dedicata solo a Champagne e vini francesi”.

In attesa che Lacerenza lanci sul mercato anche un vino, bisogna per ora accontentarsi, al modico prezzo di 380 euro, del suo champagne personalizzato (al pari della sua Ferrari impreziosita dallo stesso logo che riporta inome e cognome in versione gold): “Nella mia vita - scrive Davidone, forse sobriamente coadiuvato dall’esperto Filippo Champagne - ho avuto la fortuna di bere i più grandi champagne esistenti. Ho cercato un prodotto che potesse essere all'altezza del mio palato... e l’ho trovato! In collaborazione con Bwine abbiamo individuato una Maison che negli anni '80 ha voluto sperimentare, su poco più di 1.000 bottiglie, una lunga conservazione sui lieviti, periodicamente controllata e degustata: Frutto di tre vendemmie, rimaste sur lies per circa 40 anni a base di Meunier e Chardonnay con un dosaggio di zuccheri molto basso. Tutto questo ha dato vita al mio champagne”.

Intanto sulla finestra di casa e sulla vetrina della Gintoneria sotto sequestro i biglietti di auguri dedicati a Lacerenza si moltiplicano come le bollicine in una flute. Uno dice: “Forza King, torneremo presto a sciabolare e a spingere con le cavalle. Cin cin!”.