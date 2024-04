Quello spettacolo pagato dal Pd per esaltare Carola e ridicolizzare Salvini

La Provincia di Grosseto, guidata dal Partito Democratico, avrebbe utilizzato risorse pubbliche per finanziare uno spettacolo teatrale (rivolto agli studenti delle scuole superiori) nel quale veniva ridicolizzata la figura del vice-premier Matteo Salvini ed esaltata quella di Carola Rackete. Questa l'accusa mossa nelle scorse ore dalla Lega, che ha posto l'accento su una vicenda che arriva da Orbetello. Stando a quanto fatto sapere dal Carroccio in una nota, nel mirino dei leghisti è finita una rappresentazione teatrale diretta agli alunni del liceo del territorio. Uno spettacolo che a quanto pare avrebbe incensato l'azione dell'attivista tedesca oggi trentacinquenne, capitano della nave Ong Sea Watch 3 che nel 2019 forzò il blocco navale.

“La Provincia di Grosseto a guida Pd usa i soldi dei contribuenti per mettere in scena nei teatri locali uno spettacolo di pura propaganda politica - ha attaccato l'europarlamentare Susanna Ceccardi, ricordando anche che Tommaso Stella parlerà fra pochi giorni in un liceo di Livorno - a questo indegno spettacolo che invita alla disobbedienza ed esalta l’illegalità, vengono chiamati a fare da spettatori gli studenti liceali, strumentalizzati in funzione della campagna elettorale in corso. Dopo il caso del liceo livornese che fa salire in cattedra lo skipper della Ong Mediterranea, un’altra testimonianza di come la sinistra miri ad inculcare subdolamente la propria ideologia immigrazionista nei giovani”. Ceccardi ha fatto poi ricordato come Rackete venne arrestata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e accusata di aver speronato una motovedetta della Guardia di Finanza. Non è tutto: ad un certo punto dello spettacolo, l'attrice mostra un secchio sul quale è attaccato un foglio recante il volto di Salvini. Un gesto, a detta dei rappresentanti toscani della Lega, chiaramente denigratorio.