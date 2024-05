Prof si assenta da scuola, ma partecipa nudo a "Che tempo che fa": è polemica

Ha partecipato come ospite alla trasmissione "Che Tempo Che Fa" in onda sul Nove, in qualità di presidente dell'Associazione Naturisti Emilia Romagna, indossando solamente un asciugamano a coprire le parti intime. Questa comparsata televisiva rischia di costare cara al docente: l'Ufficio scolastico provinciale di Bologna sarebbe infatti intenzionato ad avviare un'istruttoria, in quanto dallo scorso gennaio l'uomo risulta assente per infortunio dall'istituto superiore nel quale insegna diritto. Un "caso" che promette di far discutere, quello di Jean Pascal Marcacci. L'avvocato nonché rappresentante dei naturisti emiliani era fra gli ospiti di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nei giorni scorsi, apparendo seminudo e risponendo alle domande sull'associazione e sul naturismo. Il primo problema, a quanto sembra, è che il professor Marcacci manca dall’Iss Rosa Luxemburg di Bologna dallo scorso gennaio, a causa di un infortunio.

Grande è a quanto pare stata la sorpresa della dirigente scolastica dell'istituto, quando è venuta a conoscenza della sua presenza in televisione. " Mi è arrivato del materiale su questa vicenda. Faremo tutte le valutazioni del caso. È una situazione che non conoscevamo prima, ma questo docente risulta da qualche mese in infortunio - ha aggiunto invece al Corriere di Bologna il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Giuseppe Panzardi - valuteremo ogni possibile aspetto, bisogna prima capire bene qual è la situazione, per ora non darei alcuna indicazione. Quando ci arriva una segnalazione di questo tipo si arriva all’istruttoria e si valuta il caso dal punto di vista disciplinare, penale o civile". Il diretto interessato, dal canto suo, ha detto di non aver mai nascosto il suo ruolo fuori dalle aule scolastiche e di continuare a seguire il percorso riabilitativo post-infortunio.