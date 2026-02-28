Ramadan, nella scuola di Firenze l’aula dedicata agli studenti musulmani per pregare

L’ipocrisia della sinistra non è certo una novità, qualcosa che si scopre ora. Ma è indubbio che quando si tratta di religione musulmana emerge ancora di più. I fedeli della religione di Maometto sono attualmente nel periodo di Ramadan e le iniziative per agevolarli, favorirli e, in qualche modo, accaparrarsi qualche simpatia in più nelle comunità islamiche italiane non mancano. Tuttavia, la decisione della scuola Sassetti-Peruzzi di Firenze di dedicare un’aula agli studenti islamici per pregare durante l’orario delle lezioni sta facendo molto discutere.

“Come garantiamo ai cristiani l’insegnamento della religione e le festività, garantiamo alle altre confessioni pari diritti e il confronto tra culture”, ha dichiarato il dirigente scolastico dell'istituto. Tuttavia, è sempre bene ricordare che in Italia non esiste un accordo unico o una "Intesa" ufficiale tra lo Stato e l'Islam a differenza di quanto avviene per la Chiesa Cattolica o altre confessioni religiose che hanno firmato accordi specifici ex articolo 8 della Costituzione. E questo non è un dettaglio. Ma l’ipocrisia emerge ancora più forte quando la stessa sinistra che fino a poco tempo fa si stracciava le vesti nel nome della laicità della scuola pretendeva l’eliminazione dei crocifissi dalle classi, oggi approva l’istituzione di un’aula di preghiera da usare durante le lezioni.

Luca Santarelli del Gruppo Misto – Noi Moderati ha ricordato che in città “a maggioranza di sinistra ha pronunciato un netto NO al mio invito a mettere in ogni aula delle scuole comunali il Crocifisso, simbolo delle nostre radici cristiane, ma immaginiamo che plauderà alla scelta del dirigente della scuola Sassetti-Peruzzi di destinare uno spazio alla preghiera dei bambini musulmani in occasione del Ramadan. A questo siamo arrivati. Rinnegare la nostra storia per lasciare il posto a un’altra, tutto per compiacere l’ideologia di una parte politica”. Se si accoglie il principio della laicità religiosa dell’istituzione scolastica, allora lo si accoglie universalmente per ogni religione.

“La sinistra combatte per la laicità quando si tratta di rimuovere crocifissi e presepi, ma applaude quando un’aula pubblica diventa spazio confessionale islamico. Dietro la facciata dell’integrazione si nasconde una resa culturale e un”, dichiarano in una nota le onorevoli Silvia Sardone e Susanna Ceccardi, europarlamentari della Lega.