Un'altra violenza a Milano: 21enne aggredita da un marocchino fuori dalla discoteca

Ennesima aggressione a una donna nella movida milanese. La scorsa notte una 21enne è stata aggredita e molestata da uno sconosciuto, poi identificato in un uomo marocchino di 44 anni, mentre si trovava in zona Ripamonti, precisamente in via Pompeo Leoni. Dopo averla brutalmente attaccata e rapinata, l'uomo è scappato facendo perdere le sue tracce ma non aveva considerato il dispositivo di localizzazone gps installato nel telefono, che ha permesso alle forze dell'ordine di raggiungerlo e arrestarlo.

Erano circa le 2 del mattino quando la ragazza, dopo aver trascorso alcune ore in un locale della zona, ha deciso di rientrare a casa. Una volta fuori dalla discoteca, lo sconosciuto l'ha aggredita e trascinata a terra. Una volta immobilizzata, le ha rubato il telefono e ha iniziato a molestarla in maniera grave finché la giovanissima non è riuscita a divincolarsi per scappare e dare l'allarme. Anche il suo aggressore è in quel momento è scappato, facendo inizialmente perdere le sue tracce. La giovane è stata accompagnata presso il centro antiviolenze della clinica Mangiagalli di Milano, specializzata nel trattamento degli abusi sessuali, mentre gli investigatori si sono messi alla caccia dell'assalitore. Fortunatamente, a livello fisico, la giovane non ha subito gravi conseguenze dall'assalto sessuale dello straniero.

Grazie alla geolocalizzazione dello smartphone della ragazza, i carabinieri sono riusciti a intercettare l'uomo pochi minuti, mentre si trovava su un autobus di viale Tibaldi, non troppo lontano dalla zona in cui è avvenuta la violenza. Il marocchino è stato arrestato e ora dovrà rispondere di all'accusa di violenza sessuale e rapina. Del caso si sta occupando il pm di turno Francesca Crupi. Non è purtroppo il primo caso di violenza, o tentata violenza, che viene compiuto a Milano nell'ambito della movida. Solo poche settimane fa due giovani sono state aggredite fuori da una discoteca di Milano e una di loro, ai soccorritori giunti sul posto, ha denunciato di aver subito abusi. In questo caso, purtroppo, l'uomo è riuscito a far perdere le sue tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e non è stato possibile rintracciarlo.