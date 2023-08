"Rischiamo il blocco", allarme circolazione tra Frejus e Monte Bianco

Continua a tenere banco sia in Italia che in Francia la delicata situazione dei trasporti e della circolazione tra i due Paesi a causa della recente frana caduta sul versante alpino francese nelle vicinanze del Traforo del Frejus e dell'approssimarsi dell'inizio dei lavori in programma lungo il Traforo del Monte Bianco.

La preoccupazione

Il fatto che, nonostante siano ancora in fase di realizzazione le opere finalizzate al ripristino a pieno regime del funzionamento del Frejus, non vi sia alcuna intenzione di posticipare gli interventi sul Traforo del Monte Bianco, già "sovraccarico" proprio per il dirottamento su di esso di gran parte del traffico sia commerciale che turistico tra Francia e Italia, crea più di qualche agitazione nelle Istituzioni.

Secondo il calendario già determinato, si avrà un'interruzione "intermittente" della circolazione dalle ore 17.00 del prossimo lunedì 4 settembre fino, almeno per quanto concerne quest'anno, alle ore 22.00 di lunedì 18 dicembre 2023. I lavori complessivamente andranno avanti per 18 anni.

Trovare una soluzione

Proprio con l'obiettivo di trovare una rapida ed efficace soluzione al problema del collegamento stradale tra i due Paesi, specie dopo la frana che ha ridotto l'accesso al tunnel del Frejus, è avvenuto un incontro tra i ministri degli Esteri di Italia e Francia.

A margine del vertice dei 27 ministri della Ue in programma a Toledo, Antonio Tajani ha incontrato la collega Catherine Colonna. Entrambe le parti hanno concordato nel ritenere urgente la situazione e deciso quindi di convocare al più presto la Conferenza intergovernamentale, con cui le due Nazioni confinanti gestiscono di comune accordo le decisioni sui tunnel che le mettono in collegamento. È il ministero degli Esteri a confermare l'incontro in una nota ufficiale diffusa nelle scorse ore.

Se da un lato l'Italia chiede a gran voce la sospensione dell'inizio dei lavori al Traforo del Monte Bianco, almeno finché il tunnel del Frejus non ritornerà a pieno regime, dall'altro la Francia si è mostrata aperta al dialogo e intenzionata a cooperare per impedire che possano aggiungersi ulteriori disagi alla circolazione al confine. I due ministri effettueranno un primo sopralluogo sul posto già nella giornata di oggi, giovedì 31 agosto.

"Si rischia il blocco"

"Oggi pomeriggio risentirò il mio collega francese perché posticipi i lavori di manutenzione sul traforo del Monte Bianco" , annuncia Matteo Salvini. "Abbiamo il traforo del Frejus che è chiuso per la frana su San Gottardo, c’è stato il deragliamento dei giorni scorsi e il Monte Bianco che rischia di chiudere per lavori" , prosegue il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale si è mostrato decisamente preoccupato per le conseguenze di ciò che potrebbe avvenire dal 4 settembre.