Ritrovata in provincia di Lucca Anastasia Ronchi, la 16enne di Pavia scomparsa

Dopo lunghi giorni di angoscia è stata finalmente ritrovata la 16enne di Pavia scomparsa dallo scorso 13 dicembre: Anastasia Ronchi, infatti, è stata rintracciata in Versilia (Lucca). Secondo le informazioni riferite oggi, sarebbe stata la stessa minorenne a mettere la parola fine alle sue ricerche, contattando la famiglia per farsi venire a prendere. I genitori della ragazza si trovano ora con lei, come annunciato dalla sorella di Anastasia, la speaker radiofonica Micol Ronchi.

Il ritrovamento

È stata Anastasia, questa mattina, a contattare i suoi familiari, chiedendo loro di venire a prenderla alla stazione di Lido Camaiore (Lucca). Dopo la telefonata, i genitori della ragazza sono corsi sul posto, trovandola lì ad aspettarli. Momenti di forte sollievo dopo la grande preoccupazione di questi ultimi giorni, trascorsi a cercare ogni singola traccia fornita di chi sostenesse di aver incrociato la strada dell'adolescente.

Insieme a papà Giancarlo e a mamma Ellina, anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno assistito al ricongiungimento. Un vero e proprio miracolo di Natale, un lieto fine in cui tutti speravano. La famiglia ha potuto riabbracciare la giovane, che forse spiegherà in seguito le ragioni del suo gesto.

Le parole della sorella

Grande sollievo per la sorella di Anastasia, la speaker radiofonica Micol Ronchi. In questi giorni Micol non si è mai persa d'animo, rivolgendo continui appelli sia alla popolazione che alla stessa sorella, invitata più volte a fare ritorno a casa. Oggi la speaker radiofonica ha voluto dare subito la buona notizia, postando sulla propria pagina Instagram una foto della 16enne accompagnata dal lieto annuncio: "Abbiamo ritrovato Anastasia. Non so come stia, non so cosa dice, non so cos'ha fatto per nove giorni. Ma è con nostro padre e la mamma. Per onore di cronaca vi aggiornerò e spiegherò cos'è successo, appena saprò qualcosa e appena mi ricorderò come mi chiamo. Ringrazio tutti per l'enorme supporto che ci avete dato".

Scomparsa da nove giorni

Anastasia è stata lontana dalla sua famiglia per ben nove giorni. L'adolescente era uscita dalla sua casa di Pavia lo scorso 13 dicembre, portando con sé solo uno zaino. Dopo essere stata avvistata alla stazione di Pavia e a poi alla fermata degli autobus di Binasco, aveva fatto completamente perdere le sue tracce. I familiari hanno pensato sin da subito ad un allontamento di tipo volontario, escludendo il rapimento.

Poi, qualche giorno fa, le voci di avvistamenti in Toscana, per la precisione a Viareggio. Una località non casuale, dato che Anastasia si era trasferita in Lombardia proprio dal Comune toscano, in cui aveva vissuto con la famiglia. A Viareggio si sono intensificate le ricerche dei carabinieri e della polizia.