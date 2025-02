Sale sull'altare di San Pietro e distrugge sei candelabri. La follia del rumeno

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave episodio di vandalismo questa mattina nella chiesta di San Pietro in Vaticano, dove un uomo di nazionalità rumena, durante l'orario di apertura al pubblico della basilica, è salito sull'altare centrale della Confessione e ha scaraventato a terra sei candelabri del XIX secolo del valore di 30mila euro. È stato fermato dalla Gendarmeria Vaticana e poi è stato identificato e denunciato dagli agenti dell'Ispettorato Vaticano. Al momento dell'atto, in basilica c'erano numerosi pellegrini che hanno ripreso le fasi concitate.

" Si tratta di un episodio di questa mattina, una persona con gravi disabilità psichiche, è stata presa in custodia dalla Gendarmeria vaticana e consegnata alle autorità italiane ", riferisce il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Non è la prima volta che a San Pietro si verificano episodi simili. Un gesto non molto diverso venne compiuto nel 2019 da un 50enne di Santa Marinella, che salì sull'altare sotto il baldacchino e scagliò a terra un candelabro. Andando indietro nel tempo è impossibile dimenticare il tentativo di distruzione della Pietà di Michelangelo da parte di László Tóth, geologo australiano di origini ungheresi, che nel 1972 prese a martellate il capolavoro in marmo causando gravi danni. I colpi inferti con un pesante martello da 5 kg spaccarono il braccio sinistro e distrussero il gomito, spaccarono il naso della Vergine e le palpebre. Il restauro richiese 9 mesi per essere completato. Si utilizzarono per quanto possibile i pezzi originali ma anche una miscela di colla e polvere di marmo per aggiustare del tutto la statua.

Nel 2022 un turista americano di origini egiziane ha scaraventato a terra due sculture ai Musei Vaticani in quanto gli venne impedito di parlare con il Papa.

Si trattava di due busti antichi che trovavano spazio nel Museo Chiaramonti e che a causa dell'urto con il pavimento subirono importanti danni. L'uomo tentò la fuga ma venne fermato dalla Gendarmeria vaticana e sottoposto a interrogatorio dall'ispettorato vaticano.