A scuola con la pistola, 13enne spara un colpo. Segnalato alla Procura dei Minori

Mentre in inghilterra, non si spengono le polemiche dovute al processo per il 18enne Axel Rudakubana, autore la scorsa estate di una strage con un coltello, acquistato online, che costò la vita a tre bambine dai sei ai nove anni; in Italia è stato oggi segnalato alla Procura dei Minori un 13enne romano che si era presentato in classe con una pistola, per fortuna poi si è scoperto a salve.

Il fatto

Il ragazzino che frequenta la terza media dell'istituto comprensivo in via Collatina a Roma, avrebbe comprato, come poi ha ammesso, l'arma a salve su Internet. Si trattava di una fedele riproduzione di un'arma vera e l'ha portata a scuola mostrandola ai compagni di classe per fare colpo. Non contento, durante la ricreazione ha sparato almeno un colpo in aria, creando come è comprensibile molta apprensione tra gli studenti ma anche tra i docenti che accorsi hanno poi chiamato i Carabinieri.

Sapendo che stavano arrivando gli agenti, il ragazzino ha tentato di sbarazzarsi dell'arma gettandola dalla finestra, ma i Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma l'hanno recuperata e sequestrata, identificando il ragazzino e segnalandone il gesto alla procura dei minori.

L'intervento dei genitori

Sono stati chiamati anche i genitori del 13enni a cui è stato affidato anche in attesa di provvedimenti che la scuola deciderà di prendere nei suoi confronti.

Nessuno ovviamente è rimasto ferito ma il gesto è di una gravità preoccupate e mostra da un lato la semplicità di procurarsi oggetti pericolosi sia per l'offesa ma anche per poter creare situazioni di panico, sia per l'incoscienza con cui vengono compiuti atti del genere.