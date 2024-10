Seminare conoscenza per coltivare il futuro: il Centro di Alta Formazione Laudato si’ lancia "Diventa Green Partner"

Ascolta ora 00:00 00:00

In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, il Centro di Alta Formazione Laudato si’ di Castel Gandolfo ha dato il via al progetto "Diventa Green Partner". Promosso da Fonarcom e dalla federazione Ciforma rappresenta un'importante iniziativa per orientare le agenzie formative verso modelli sostenibili e per sviluppare le competenze necessarie a supportare le aziende nella loro transizione ecologica. Durante gli incontri dell'11 e 12 ottobre, i rappresentanti di Fonarcom, Ciforma, Confsal e CIFA hanno avviato un dialogo costruttivo con le agenzie partecipanti, delineando un percorso formativo che mira a integrare la sostenibilità nei loro programmi. Il progetto si propone di estendersi a numerosi altri enti di formazione, sottolineando l'importanza di seminare conoscenza per coltivare un futuro più verde e responsabile.

I pilastri di una nuova economia

Questa iniziativa prende avvio da un luogo che può essere considerato un modello e un esempio concreto di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Qui, l'integrazione, la condivisione, la formazione e il lavoro sono i pilastri di una nuova economia circolare, rappresentando il punto di partenza per quella trasformazione ecologica auspicata da Papa Francesco nell'enciclica Laudato si’. Fonarcom e Ciforma hanno accolto il messaggio e l'appello contenuti nell'enciclica, sviluppando e finanziando percorsi formativi specifici per instillare una nuova cultura della sostenibilità e per promuovere le competenze necessarie a fronteggiare le attuali transizioni. Sul tema Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di CIFA Italia, ha affermato: “Abbiamo voluto vivere con i nostri enti partner accreditati al fondo Fonarcom un’esperienza immersiva di confronto sui temi della sostenibilità e delle grandi transizioni. Tanti gli spunti e i contenuti condivisi in questa cornice unica, simbolo di un’integrazione virtuosa tra uomo e natura. La sinergia e lo scambio di idee si rivelano sempre fattori fondamentali di crescita e di sviluppo. Per questa ragione a breve ripeteremo l’iniziativa con tutti i nostri partner”.

Nuovi passi verso la conversione ecologica

Lucia Alfieri, presidente di Ciforma, ha raccontato: “Abbiamo incontrato gli enti aderenti alla federazione Ciforma per ascoltare le loro esigenze e valutare insieme quali azioni intraprendere per dare risposte concrete ed efficaci. La nostra federazione, infatti, vuole proporre un modello di rappresentanza che si faccia realmente promotore di interventi mirati e utili a garantire il benessere e la crescita professionale degli operatori delle agenzie formative offrendo servizi di qualità. Il luogo scelto per l’incontro per noi è carico di significati, perché il borgo Laudato si’ è un luogo nato per garantire a tutti l’accesso al lavoro e alla formazione in una logica di inclusione e solidarietà sociale. Noi ci riconosciamo in questi ideali tanto da farne pilastro della nostra organizzazione”.

Sul progetto Suor Alessandra Smerilli, segretaria del Pontificio Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e consigliera di amministrazione del Centro di Alta Formazione Laudato si, ha affermato: “È stato bello condividere il senso del progetto del Centro Alta Formazione Laudato si’ con gli associati di Fonarcom e di Ciforma. Insieme possiamo muovere passi veloci verso la conversione ecologica”.