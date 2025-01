"Sono un highlander" e minaccia i carabinieri con una katana: aggressione choc a Torino

Fonte carabinieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono le due di notte di giovedì 30 gennaio, quando in via Botticelli, a Torino, una persona si aggira per strada con una spada da samurai in mano. Si tratta di un 46enne disoccupato che viene notato da una persona di passaggio che chiama subito i Carabinieri. Le forze dell’ordine intervengono ma l'uomo anche in loro presenza non sembra indietreggiare di un centimetro, anzi prova a minacciarli.

"Sono un highlander"

A quel punto vista la minaccia concreta uno degli agenti estrae il teaser nella speranza che l'uomo torni sui suoi passi, ma nulla, anzi sfida i Carabinieri urlando: " Sono un higlander ". Per fortuna la situazione si risolve poco dopo senza arrivare allo scontro, perché sul posto giunge un'altra volante e fa desistere il "Samurai di strada".

L'uomo è stato quindi preso in custodia dagli agenti e in manette condotto all'ospedale Martini, dove gli esami hanno sottolineato la presenza di dosi consistenti di psicofarmaci nel suo sangue. Il 46enne è stato poi arrestato e ora è in carcere con l’accusa di porto d’armi abusivo e minaccia a pubblico ufficiale.

Il tentativo di furto

Nella stessa notte nella zona nord di Torino, oltre al Samurai si aggiravano anche tre giovani ragazzi di 18, 19 e 22 anni, che si erano introdotti in un alloggio per

svaligiarlo. Le forze dell'ordine anche in questo caso sono intervenute prontamente cogliendoli in flagranza di reato mentre stavano svuotando cassetti e armadi in cerca di una cassaforte. Anche questi sono finiti in manette.