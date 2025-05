Studenti a lezione di islam, scoppia il caso. "È indottrinamento"

Ascolta ora 00:00 00:00

Bambini a lezione di islam: a Crema (Cremona) scoppia il caso. Dopo le polemiche per la vicenda degli alunni trevigiani inginocchiati in moschea, a infiammare gli animi è ora l'episodio avvenuto in una scuola primaria della cittadina lombarda, dove gli studenti hanno assistito a una lezione sulla religione di Allah. A tenere l'insegnamento, peraltro, non è stato un professore ma un esponente della comunità islamica locale, circostanza che ha indignato e non poco la Lega.

"Mentre sempre più scuole censurano i simboli del cristianesimo, si moltiplicano le iniziative didattiche volte all’indottrinamento dei bambini alla religione islamica, come quella che ha interessato la scuola primaria di Santa Maria a Crema, in provincia di Cremona, dove gli alunni di quinta hanno dovuto partecipare a una lezione sull’Islam tenuta dal responsabile del Centro culturale islamico cremasco", ha lamentato l’europarlamentare lombarda Isabella Tovaglieri. "Per tutto questo - ha aggiunto l'esponente del Carroccio - dobbiamo ringraziare anche il vento progressista che soffia dall’Europa, dove in barba al principio di reciprocità e difesa delle proprie radici cristiane, Bruxelles spende milioni di euro dei contribuenti per promuovere la cultura islamica nella società europea, dopo aver abolito il presepe e la parola Natale".

Quindi, l'ulteriore sfogo: "È ora di dire basta per salvaguardare il nostro futuro: oggi accettiamo lezioni di Islam apparentemente innocue, domani potremmo trovarci a dover difendere le conquiste occidentali in termini di libertà, uguaglianza e diritti". Anche l'esponente leghista cremasco Andrea Bergamaschini è entrato a gamba tesa sull'argomento. "Si tratta di un episodio gravissimo, che segna un ulteriore passo verso un’inaccettabile islamizzazione strisciante delle nostre scuole pubbliche. Chiediamo che l’amministrazione scolastica e quella comunale chiariscano immediatamente chi ha autorizzato questa iniziativa, con quali criteri e con quali controlli. Non è questo il futuro che vogliamo per i nostri figli. La scuola deve educare, non indottrinare", ha affermato.

Nel trevigiano, dopo le polemiche per la visita di un istituto paritario

in moschea (con tanto di foto che ritraeva i bambini inchinati verso La Mecca), il Ministro dell'Istruzione,, aveva incaricato l'ufficio scolastico regionale di approfondire la vicenda.