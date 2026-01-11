Leggi il settimanale
La telefonata di Piantedosi alla nostra cronista Sorrentino: "Solidarietà a lei e al Giornale"

Il ministro dell’interno ha chiamato personalmente la giornalista insultata e cacciata dalla manifestazione dei pro Pal

Il caso dell’aggressione alla cronista de Il Giornale Giulia Sorrentino ha scosso il mondo della politica che ha sottolineato la gravità dell’accaduto e stigmatizzato la violenza. A telefonare personalmente alla giornalista è stato il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, che ha tenuto a esprimere la propria vicinanza e solidarietà a lei e a tutta la redazione, consapevole che questo episodio non avrebbe intimidito il giornale e che avremmo proseguito nel nostro lavoro.

Fatwa anti-Giornale in piazza. "Io, aggredita dai fanatici"

Sabato 10, infatti, i pro Pal hanno insultato e cacciato Sorrentino dal corteo di Milano urlando “fuori i sionisti dal corteo” e “questa faccia di merda qui non ci deve stare”. Lo hanno urlato al microfono, guardandola negli occhi e gridando “vergogna”, e ancora “non sei la benvenuta”.

Si era recata in zona viale Padova per seguire il corteo che chiede la liberazione di Mohammad Hannoun e dei suoi sodali, oggi in carcere dopo la maxi inchiesta della procura di Genova sulla cupola di Hamas in Italia con l’accusa di aver finanziato l’organizzazione terroristica.

