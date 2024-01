Presto "piazzale Silvio Berlusconi": l'omaggio di Terni al Cav

All'inizio fu Apricena, il paese in provincia di Foggia che esternò già a pochi giorni dalla sua scomparsa la volontà di intitolare una via del borgo a Silvio Berlusconi. Ma con il passare del tempo, un numero sempre crescente di amministratori comunali di tutta Italia hanno via via messo nero su bianco il medesimo proposito: Portofino, Ascoli, Macerata, tanto per fare qualche esempio. E a Terni, già nelle prossime settimane (nella migliore delle ipotesi) potrebbe essere inaugurato il “piazzale Silvio Berlusconi”. Questa la decisione dell'amministrazione comunale guidata da Stefano Bandecchi, con il primo cittadino che già in una seduta del consiglio comunale risalente alla scorsa estate aveva annunciato l'intenzione di omaggiare il Cav.

Nell'occasione, Bandecchi ne aveva in particolare ricordato i successi imprenditoriali e quelli ottenuti nel mondo del calcio ai tempi del Milan: due degli aspetti della vita di Berlusconi che gli sono probabilmente rimasti più impressi, considerando che anche il sindaco di Terni è un imprenditore e fino a poco tempo fa era il patron della Ternana. Stando a quanto riportato nelle scorse ore dalla stampa umbra, l'iter burocratico nel frattempo è andato avanti: l'atto, subordinato all'eventuale nulla-osta da parte della prefettura di Terni, è stato approvato con l'assenso dell'organo di supporto per la toponomastica. E su queste basi, è poi arrivata anche la delibera di giunta. "Silvio Berlusconi (Milano, 29 settembre 1936 – Milano, 12 giugno 2023) – si legge nel documento del Comune di Terni - imprenditore televisivo, edile, editoriale e in numerosi campi dell’economia e della finanza, già Cavaliere del lavoro, fondatore di partito e leader politico, più volte presidente del Consiglio dei ministri, presidente di club calcistici ".

L'amministrazione e il Comune ternano hanno a quanto sembra anche individuato lo spazio pubblico che dovrà portare il nome del Cavaliere: si tratta del piazzale che si trova nell'area adiacente al nuovo palazzetto dello sport. E a questo punto, la palla dovrebbe passare al prefetto: a breve potrebbero quindi esserci novità. Anche Terni promette perciò di aggiungersi ad un elenco che prevede già numerose realtà comunali. E c'è infine il caso di Vagli Sotto, il paese toscano il cui ex-sindaco ha annunciato l'intenzione di realizzare una statua in marmo del Cav da installare nel corso di questo 2024 in uno spazio verde della zona. A poco quasi sette mesi dalla dipartita di Berlusconi insomma, le iniziative per ricordarne la figura continuano a moltiplicarsi. In tutta Italia.