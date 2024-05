Terremoto, Musumeci: "Valutiamo se sostenere chi vuole lasciare i Campi Flegrei"

La situazione ai Campi Flegrei in Campania continua a essere seria, anche se gli esperti cercano di rassicurare per evitare che i cittadini di facciano prendere dal panico. Le scosse sono diminuite di numero e di intensità dopo la crisi di lunedì notte ma numerose famiglie continuano a vivere nelle tende e le domande sul futuro si fanno sempre più numerose. La situazione attuale " è costantemente monitorata dando attuazione a quanto stabilito dal decreto legge n.140 del 2023 ", che riguarda misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. È quanto rendono noto fonti di Palazzo Chigi a seguito del vertice interministeriale convocato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

" Quanto alla prevenzione, andrà definita a largo spettro con priorità sulla messa in sicurezza delle scuole e sulla garanzia di continuità dei servizi essenziali ", viene sottolineato. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, al termine del vertice ha fatto il punto aprendo a strade che possano essere utili per una gestione più concreta della situazione in caso di vera emergenza: " Stiamo cercando di capire se non sia anche utile la strada di sostenere il cittadino che volesse delocalizzare, che dice 'non vogliamo più stare qui'. Il governo deve sostenere questa scelta, accompagnarla o girarsi dall'altra parte? È un'ipotesi che non mi sembra da sottovalutare ".