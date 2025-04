Torna il corso sull'esorcismo all'università Regina Apostolorum

Ascolta ora 00:00 00:00

Torna l'appuntamento con il Corso sull'Esorcismo e la Preghiera di Liberazione, organizzato dall'Istituto Sacerdos dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Apra) e dal Gris (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa).

Di cosa si tratta

Il Corso, che si svolgerà all'Apra dal 12 al 16 maggio prossimi, esclusivo a livello mondiale per taglio scientifico-interdisciplinare, propone una ricerca accademica attenta e multidisciplinare, in risposta alle esigenze attuali. " Siamo lieti di organizzare, anche e soprattutto nell'Anno Giubilare e, per il 19/o anno, questo corso interdisciplinare di interesse internazionale sempre più diffuso" spiega padre Edward Mc Namara, LC, direttore dell'Istituto Sacerdos.

Il sacerdote continua: " È infatti sempre più importante e urgente garantire una formazione adeguata anche in questo ambito ancora spesso soggetto dalle vedute ristrette. Cresce l'interesse e il coinvolgimento anche del mondo laico in tale ministero e per il quale quest'anno daremo spazio grazie alla partecipazione della prof.ssa Mary Healy che ne approfondirà alcuni aspetti ".

Le parole dell'accademica

Proprio la professoressa Healy aggiunge: " Il ministero dell'esorcismo è sempre stato uno dei modi più importanti con cui la Chiesa si prende cura di coloro che sono oppressi da Satana, che sono tra i suoi figli meno compresi e più emarginati. A partire dal Concilio Vaticano II, la Chiesa ha riscoperto una verità complementare antica quanto il Vangelo: a tutti i battezzati in Cristo, clero e laici, viene conferita l'autorità sul nemico nel nome di Cristo ".

Gli esperti presenti

Questa edizione del corso vede anche la particolare partecipazione di esperti in diversi ambiti, come: don Antonio Ritaccio, Incaricato di formazione pastorale, Seminario di Allen Hall, esorcista della Diocesi di Westminster, con " Il ruolo dei vescovi e sacerdoti nell'accompagnare i laici impegnati nella liberazione "; maggiore Giuseppe Delfinis, Carabinieri Reparto Antiterrorismo del Raggruppamento Operativo Speciale, con " Internet, Social Network, Smartphone: un approccio preventivo ed educativo ai rischi e pericoli ".

Strategie di de-escalation

Inoltre, polizia statunitense, ausiliare dell'esorcista, Diocesi di Buffalo, con "". Sono previsti iscritti anche di altre confessioni, non solo cattolici.