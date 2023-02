Torna MICAM Milano: un mix di sostenibilità e innovazione

La 95esima edizione di MICAM Milano, il salone Internazionale della Calzatura, va in scena dal 19 al 22 febbraio 2023 a Fiera Milano. Grazie agli ottimi consensi ricevuti e ad un mercato in ripresa, la manifestazione torna a svolgersi su quattro giorni, in modo tale da offrire alle aziende espositrici e ai buyer nazionali e internazionali ancora più opportunità di incontro e di business.

Presenti in mostra 988 brand, 451 dei quali di espositori internazionali. Tra i nuovi marchi troveranno spazio, ad esempio, Alberto Guardiani, Buffalo Boots, Cult, Kenneth Cole, Luciano Padovan, Oxs. Ma accanto alla parte fieristica i visitatori troveranno tanto altro, come l’area MICAMX e il MICAM Tales Square.

L’importanza di MICAM Milano

A MICAM, come detto, saranno presenti tante le novità che vedranno il mondo della calzatura protagonista a 360 gradi: dalle nuove tendenze alla sostenibilità, dall’innovazione del mondo del retail agli eventi emozionali.

Per il Presidente di MICAM e Assocalzaturifici, Giovanna Ceolini, MICAM è l’appuntamento atteso dagli operatori internazionali per concretizzare le occasioni di business. " Da sempre è la cartina di tornasole delle tendenze non solo in atto, ma il palcoscenico privilegiato dove intercettare i trend che diventeranno le realtà del futuro. In una fase cruciale per sostenere la ripresa economica del comparto e riportare la produttività ai livelli pre-pandemia, questa rassegna rappresenta una opportunità straordinaria ", ha spiegato Ceolini.

" La nostra offerta espositiva verrà declinata nei filoni che rappresentano le più strette urgenze di uno dei comparti cruciali per il made in Italy manifatturiero. Alla prossima edizione abbiamo rivolto massima attenzione all’innovazione nel retail ma anche quanto di più aggiornato c’è sul fronte della sostenibilità, a partire dalla nostra certificazione VCS, un software per accompagnare le imprese e aiutarle ad essere sempre più “green” ", ha aggiunto.

In conclusione Ceolini ha ribadito un aspetto chiave dell’intero evento: " In rassegna le tendenze e l’aggiornamento tecnologico di un comparto che può risultare cruciale in termini occupazionali per i nostri giovani. Le nostre aziende hanno livelli di digitalizzazione avanzata che possono essere appetibili per le nuove generazioni. Solo così recupereremo quel gap di addetti che riscontriamo nelle imprese, dai tecnici ai manager specifici. In sintesi ancora una volta l’universo della calzatura italiana di qualità va in scena a MICAM ".

MICAMX: il fulcro del progresso per il settore si rinnova

Scendendo nel dettaglio è impossibile non accendere i riflettori sull’area MICAMX, al Padiglione 1. L’area si presenterà completamente rinnovata nell’allestimento per offrire occasioni uniche di aggiornamento sulle tematiche più importanti per il settore, grazie a grandi ospiti, best practice e importanti testimonianze internazionali, declinate nei quattro filoni del concept: trends & materials, sustainability, art fashion heritage & future e the future of retail.

Curatore dei panel Federico Brugnoli, CEO & Founder di SPIN 360. All’interno di MICAMX l’area Trends & Materials, realizzata in collaborazione con Lineapelle, si trasformerà in un’esposizione di materiali e componenti che caratterizzano le collezioni AI 23-24.

L’area è stata studiata in linea con un nuovo strumento pensato per i buyer la Trends Buyer Guide powered by Livetrend, una vera e propria guida sulle tendenze e i must have del prossimo autunno inverno per aiutare nella scelta delle calzature che saranno i best-seller di stagione permettendo di ottimizzare gli acquisti.

Uno sguardo al futuro

Non mancherà, inoltre, lo spazio per le idee che proveranno a cambiare i punti vendita. Future of retail è una delle grande novità di questa edizione. L’area sarà dedicata al retail del futuro e ospiterà alcune aziende che propongono tecnologie avanzate per il mondo del retail calzaturiero ma tenendo l’uomo al centro dell’esperienza.

Secondo MICAM X il retail del futuro è ibrido: l’uomo continuerà ad avere un ruolo chiave e sarà supportato sempre di più dalla tecnologia. Le tecnologie di profilazione del consumatore, la realtà aumentata, la live shopping experience con influencer virtuali sono abilitanti e sempre più insostituibili.

FUTURECLO presenterà il magic mirror, offrendo la possibilità di provare virtualmente capi e calzature in real-time. DTECH LAB, BAMBUSER e un Offbeat influencer in remoto permetteranno di simulare un live shopping con una camera che scoprirà i diversi prodotti degli Emerging Designers e consentirà di commentarli live attraverso la piattaforma Bambuser.

E ancora, FOOTWEAROLOGY offrirà un’esperienza immersiva guidata dall’Intelligenza artificiale per scoprire i visuals del negozio di scarpe del futuro. THE FOOTWEARIST presenterà invece un esempio di on demand manufacturing grazie a due 3D printers per il lavoro di creazione, offrendo al visitatore la possibilità di vedere e toccare con mano i modelli realizzati. Infine, ZAKEKE metterà a disposizione un 3D Configurator che permetterà di aumentare l’esperienza del cliente grazie a modelli virtuali 3D pronti per essere personalizzati.

Sostenibilità, giovani e start up

Accanto all’innovazione non può mancare l’altro grande pilastro dell’evento: la sostenibilità. Questo tema, secondo MICAM X, troverà la sua massima espressione nella nuova area VCS Verified & Certified steps, il primo marchio di certificazione per il settore calzaturiero che viene concesso alle imprese che intraprendono un percorso di valutazione, misurazione e, soprattutto, miglioramento delle performance riguardo ai principali aspetti della sostenibilità aziendale secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale.

Non è finita qui perché MICAM, come sempre, dà spazio ai giovani e investe in iniziative che puntano a promuoverne il talento. All’interno di MICAM X al Padiglione 1 l’area dedicata agli Emerging Designers, 12 creativi provenienti da tutto il mondo. Le loro proposte spazieranno dalla riscoperta delle antiche tradizioni alla più spinta ricerca su forme e materiali, con uno stile originale, attento ai valori della sostenibilità e ricco di suggestioni dalle culture di tutto il mondo.

Selezionati da una giuria qualificata di esperti, gli Emerging Designers porteranno in fiera i loro concept e racconteranno agli operatori le loro storie creative. Ancora protagonisti di questa edizione: 10.2 (Francia), Ahdiid (Italia), Éhonté (USA), Felipe Fiallo (Equador), ID-Eight (Italia&Corea), Marianna Mazza (Italia), Salone Monet (USA), Selva (Spagna), Shoe Shoe (Francia), Sophie Benel (Francia), Sucette (Italia), Vandrelaar (Gran Bretagna).

Italian Start Up

Inoltre, MICAM promuove anche in questa edizione l’area Italian Start Up al padiglione 1 H01 dedicata alle eccellenze nascenti. Giovani realtà italiane, che guardano al mondo con curiosità e creatività e puntano al settore della calzatura e della moda per promuovere le proprie idee rivoluzionarie. In collaborazione con Startupbootcamp e grazie al supporto di ICE e MAECI, le startup presentate saranno: Appcycled, Leath3R, Lab-go e iHeel.

Appcycled è una piattaforma digitale che ha l’obiettivo di semplificare il processo di riciclo creativo nell'industria della moda per ridurre gli scarti di abiti e tessuti.

Leath3R è un framework che unisce strategia, supporto alla transizione sostenibile e prodotto, attraverso una soluzione SaaS volta a ridurre gli impatti ambientali per dare trasparenza alle filiere sostenibili dei prodotti in pelle.

Lab-go ha come obiettivo primario quello di tutelare la provenienza, l’autenticità e la garanzia dei prodotti regalando agli utenti un’esclusiva digital journey, attraverso l’uso di QR Code cromatici.

iHeel è la prima tecnologia al mondo applicata alle calzature da donna in cui il tacco si alza e si abbassa su 3 altezze con un click e la forma si adatta senza perdere il confort nella zona dell'arco plantare, garantendo una perfetta ergonomia.

Il libro Scarpe da favola

MICAM ospiterà il capitolo conclusivo della campagna di comunicazione #micamtales che ha portato in fiera, dal 2020 ad oggi, il mondo incantato delle fiabe iniziando con MICAM in Wonderland, per passare poi a MICAM Glass Slipper e concludere con MICAM of Oz.

Proprio a questo viaggio fantastico nel mondo dell’immaginario è stato dedicato un libro “Scarpe da Favola”, promosso da Assocalzaturifici e realizzato grazie al contributo di Ice e MAECI.

Ispirato alla campagna di comunicazione #micamtales, il libro raccoglie tre fiabe contemporanee che rileggono altrettanti racconti di favole classiche, per narrare la dimensione onirica della calzatura che trova la sua massima espressione nei marchi dei tanti produttori italiani.

I racconti all’interno del libro “Scarpe da Favola” sono realizzati dall’autrice Lucia del Pasqua, le illustrazioni dall’artista La Fille Bertha e la prefazione è a cura del Professor Lorenzo Cantoni. I 95 marchi partecipanti sono stati suddivisi per mood tra le 3 fiabe: MICAM in Wonderland - eclettismo, MICAM Glass Slipper – eleganza, MICAM of Oz - avventura.

Il duo autoriale ha arricchito la narrazione introducendo nuovi sviluppi narrativi, dettagli immaginifici e dando un nuovo lustro alle scarpe trasformando le protagoniste in veri e propri modelli del contemporaneo: Luce, una scrittrice-attivista, Gloria, un’imprenditrice digitale, Verdelia, un’idealista negoziante. Un progetto di comunicazione di ampio respiro che vuole combattere ogni stereotipo e ispirare le nuove generazioni di imprenditori e imprenditrici del calzaturiero che, grazie ad acume, forza d’animo e un pizzico d’ironia riusciranno a trasformare i loro sogni in realtà.

Ricordiamo che i visitatori potranno visitare la mostra del libro allestita alla MICAM TalesSquare Pad. 3 e ritirare una copia omaggio del libro autografato.