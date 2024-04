"Polvere di scimmia", la nuova droga sintetica che ora gira in Italia

Una droga sintetica particolarmente diffusa nel Regno Unito, ma che sembra aver ormai preso piede anche in Italia. Si tratta della "monkey dust", la cosiddetta "polvere di scimmia" o "polvere di zombie" salita di recente anche alla ribalta delle cronache italiane. L'ultimo "caso" in ordine cronologico arriva dalla provincia di Treviso e risale peraltro alle scorse ore: due uomini di 49 e 26 anni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri, dopo esser stati sorpresi con alcuni grammi di "polvere" e diversi flaconi di miscela di nitrile (considerata una sostanza di tipo allucinogeno) nel corso di un controllo di routine effettuato a Casale sul Sile. Non si tratta di una novità assoluta in Veneto, visto che già un biennio fa a Bassano del Grappa furono ricoverate due persone a seguito dell'assunzione di questa sostanza stupefacente.

Ma di cosa si tratta, nel dettaglio? In base a quel che riporta la stampa britannica, la polvere di scimmia è una droga a basso costo che verrebbe venduta a circa 20 euro al grammo. Composta da alcaloidi sintetici simili alle anfetamine, ha un effetto immediato di accelerazione dei messaggi tra cervello e corpo. Una sostanza stupefacente più economica e capace di provocare sballi di durata più lunga rispetto ad altre droghe e sarebbero questi i motivi principali alla base dell'aumento del consumo della "monkey dust". Venduta dunque in forma di polvere, può a quanto pare essere assunta in molteplici modi: qualche consumatore preferisce fumarla, qualcun altro la sniffa, altri ancora preferiscono iniettarsela con l'utilizzo di una siringa. Dopo l'assunzione, provocherebbe effetti simili a quelli della cocaina e dell'Mdma.

I consumatori di polvere di scimmia hanno anche effetti collaterali legati alla paranoia e aumento dell'agitazione, che possono portare a comportamenti violenti. Gravi le conseguenze dell'assunzione a lungo termine sul sistema nervoso centrale, paragonabili a quelle dell’ecstasy e della cocaina. "La droga ha iniziato ad aumentare di popolarità tra il 2017 e il 2018, come alternativa più economica alla cocaina. È un mito che la polvere di scimmia trasformi le persone in zombie, tuttavia può farle diventare impulsive - ha dichiarato di recente al sito web Euronews Nuno Albuquerque, consulente per le dipendenze presso il Centro per il trattamento delle dipendenze del Regno Unito - i consumatori possono sentirsi come se avessero dei superpoteri e sperimentare un'impennata di adrenalina". Nella Penisola, la polvere di scimmia non sembra se non altro essere ancora così diffusa.

Ma l'attenzione resta alta.