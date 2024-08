Tromba d'aria si abbatte su Palermo, travolta barca a vela di 50 metri: 7 dispersi

Foto di Baia Santa Nicolicchia su Facebook

Tragedia all'alba nella rada di Palermo, dove una barca a vela di 50 metri è stata travolta da una tromba d'aria. L'urto è stato violentissimo e la barca in poche ore si è inabissata a 48 metri di profondità. A bordo in quel momento c'erano ventidue persone e di queste quindici sono state tratte in salvo mentre sette risultano disperse. Tra i superstiti anche un bambino di pochi mesi. Gli occupanti erano tutti turisti inglesi, neozelandesi, irlandesi. Un superstite proviene dallo Srilanka e due hanno un doppio passaporto inglese-francese.

I superstiti sono stati immediatamente trasportati a terra. La tromba d'aria ha colpito la barca ad appena 300 metri dal porto e non c'è stato nulla da fare per salvarla. Una barca che si trovava a breve distanza, risparmiata dalla furia del vento, ha tentato il soccorso ma non ha potuto nulla contro l'affondamento.

Al porto è stato approntato un centro di accoglienza e soccorso, nonché il centro operativo per coordinare le operazioni di ricerca dei dispersi. Il bambino è stato portato per precauzione in ospedale per essere sottoposto ad alcuni accertamenti ma per il momento non sembra abbia problemi di salute.