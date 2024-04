"Bonifici per 40mila euro poi sono spariti". La truffa contro Casalino

Pretendere versamenti in anticipo per poi eseguire solo parzialmente i lavori, così agivano delle imprese contattate per effettuare delle ristrutturazioni edilizie. Diverse le persone truffate e fra queste anche un personaggio noto, vale a dire Rocco Casalino.

Il caso a Striscia la notizia

Ad occuparsi della questione è stata Striscia la notizia, che ha inviato a Roma Moreno Morello dopo aver ricevuto numerose segnalazioni. Il pagamento troppo anticipato delle ristrutturazioni può essere rischioso se non si conosce bene l'impresa a cui affidiamo i lavori. Morello raccoglie le testimonianze di alcuni clienti caduti nell'inganno. Una signora, ad esempio, si era rivolta a una piccola ditta di Roma, con cui aveva pattuito un preventivo di circa 26mila euro. Peccato poi che i lavori avevano cominciato a rallentare per presunti imprevisti e alla signora erano stati chiesti i soldi preventivati. La donna aveva quindi pagato in anticipo l'intera cifra, e gli impresari sono letteralmente spariti nel nulla.

Stesso discorso anche per un altro cliente, che si era rivolto alla stessa impresa. "Un preventivo intorno ai 40mila euro. Quando c'era da ottenere il saldo venivano due o tre persone a lavorare, giusto per far vedere che si stavano interessando" , racconta l'uomo. " Appena hanno ottenuto il saldo, se veniva fatto loro un appunto o una correzione, minacciavano di lasciare il cantiere". Costretto a pagare fino a esaurimento del budget, terminato molto prima della fine dei lavori, il cliente è stato abbandonato di punto in bianco. Gli impresari se ne sono andati, senza neppure consegnargli le chiavi di casa.

La testimonianza di Rocco Casalino

Questa truffa ha colpito anche personaggi noti come Rocco Casalino, ex portavoce e capo dell'ufficio stampa di Giuseppe Conte negli anni della sua presidenza. Raggiunto da Moreno Morello, Casalino ha raccontato anche il suo caso. "Un'esperienza bruttissima" , ammette, riferendosi ai rapporti con la medesima impresa di ristrutturazioni. "Per terminare tutta la ristrutturazione di casa ci eravamo accordati su 45mila euro. Ho fatto bonifici per oltre 42mila euro. Mi hanno lasciato casa che mancava oltre il 60% dei lavori da fare" , spiega.

La risposta degli impresari

L'inviato di Striscia la notizia si è quindi presentato dagli impresari per chiedere conto della faccenda. I due, Dante e Valerio, negano però di aver avuto rapporti lavorativi con Casalino e le altre persone truffate. Nell'osservare le foto dei due uomini, però, i clienti truffati non hanno dubbi: gli impresari che li hanno raggirati sono loro.