Turni massacranti e condizioni precarie: in sciopero il personale delle consegne Amazon

Gli addetti alle consegne della filiera di Amazon domani in Lombardia hanno indetto uno sciopero, per venerdì 7 luglio, così come annuncia la Filt-Cgil regionale, sottolineando che è stato proclamato per l'intero turno lavorativo per migliorare le condizioni di lavoro. " Nonostante la riduzione oraria, prevista dagli accordi che siamo riusciti ad ottenere, e la richiesta di una contestuale diminuzione dei carichi di lavoro eccessivi - si legge in una nota - questi ultimi sono nei mesi rimasti invariati se non aumentati, con conseguenti rischi di infortuni e aumento di stress per le lavoratrici e i lavoratori ".

La protesta dei lavoratori

La protesta si articola in diversi presidi tra le 6.30 e le 18.30 sulle linee dei centri di smistamento che risentono maggiormente del problema carichi di lavoro a Burago di Molgora (Monza Brianza), a Castegnato (Brescia) e a Pioltello (Milano). Lo sciopero riguarda gli addetti e le addette che lavorano per le aziende appaltate da Amazon per la consegne. Sono otto quelle lavorano ad esempio per il centro di Castegnato (Brescia).

La denuncia

“ La maggior parte di loro non rispetta i vincoli imposti dal contratto nazionale e non riconosce il ruolo del sindacato come intermediario - ha confermato Davide Bertolassi (Filt Ggil Brescia) -. Dall’1 giugno abbiamo chiesto che l’orario settimanale passasse dalle 44 alle 43 ore ma non siamo stati ascoltati. Chiediamo più tutela per questi lavoratori, che si trovano in condizioni estremamente precarie “.

E a Piacenza nasce il "turno mamma"