Il giallo della 24enne scomparsa a Milano: l'appello della madre sui social

Dal 19 di novembre, non si hanno più notizie di una 24enne, Alexandra Bococ, vista per l'ultima volta sotto i portici di Bruzzano, il quartiere alla periferia nord di Milano dove la ragazza vive.

La disperazione della madre

" L'ultima volta che io l'ho sentita è stata il 31 ottobre - racconta all'AGI la madre Nadia Bococ, che ha denunciato ieri la scomparsa ai carabinieri di Affori -. Poi delle persone che la conoscono mi hanno riferito di averla vista qualche giorno fa" . La ragazzi viveva con un'amica: " Non volevo che vivesse con me e i suoi fratelli piccoli finchè non fosse 'guarita' dall'alcolismo, curandosi in una comunità. Sono molto preoccupata perchè il telefono di Alexandra è spento e chi la conosce sa quanto lei sia dipendente dai social e dal cellulare ", spiega la madre disperata.

La mobilitazione

Sia i Carabinieri che il 'Comitatò di quartiere di Niguarda", quartiere vicino a Bruzzano, si sono attivati soprattutto per diffondere la notizia della scomparsa. Partito anche il tam tam via social nella speranza che la ragazza possa essere stata vista da qualcuno, o chiunque sappia qualcosa possa fornire informazioni.

