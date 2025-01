"È vergognoso". Bruno Vespa punge Cecilia Sala, ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella sua prima intervista televisiva dopo la liberazione dal carcere di Teheran, Cecilia Sala ha ripercorso i giorni difficili della prigionia e ha fatto riferimento al "capolavoro" diplomatico dell'esecutivo. "La mia è stata l'operazione per liberare un ostaggio più rapida dagli anni Ottanta", ha affermato la giornalista, senza però menzionare esplicitamente Giorgia Meloni, espostasi in prima persona nella delicata operazione per il suo rilascio. Il dettaglio non è sfuggito a Bruno Vespa, che sui social ha bacchettato la collega per quella sua dimenticanza.

Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in

Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso. — Bruno Vespa (@BrunoVespa) January 20, 2025

"Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso", ha scritto il conduttore di Porta a Porta sulla piattaforma X. Subito dopo la sua liberazione, Sala aveva espresso gratitudine al governo e alla presidente del consiglio ma Vespa si sarebbe aspettato che il ruolo decisivo della Meloni fosse riconosciuto anche negli studi di Che tempo che fa, alla corte di Fabio Fazio scelta dalla giornalista romana per la sua prima apparizione tv dopo la terribile esperienza vissuta in Iran.

In un secondo momento, il conduttore Rai ha anche aggiunto un retroscena televisivo. "Il giorno della liberazione la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renato Sala, che era già nel cortile di via Teulada, di commentare l’evento nei Cinque minuti con il ministro Tajani. A voi il commento", ha sostenuto Vespa. Il padre della giovane giornalista, peraltro, nei momenti immediatamente successivi alla liberazione della figlia si era espresso con gratitudine proprio nei confronti della presidente del consiglio. "È riuscita a mantenere una lucidità, una proattività che io giudico straordinaria", aveva affermato in un video.

Dopo aver seguito l'intervista a Che tempo che fa, Vespa è tornato di nuovo sui mancati ringraziamenti al premier

Dopo aver seguito l'intervista a Che tempo che fa, Vespa è tornato di nuovo sui mancati ringraziamenti al premier