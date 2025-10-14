Abbonati
Castel d'Azzano, Meloni: "Profondo dolore". Zaia: "Bollettino di guerra"

La morte dei tre carabinieri a Verona mentre svolgevano il proprio dovere ha scosso il Paese. Crosetto: "Hanno sacrificato la propria vita compiendo fino all’ultimo il loro dovere al servizio del Paese"

Quanto accaduto a Verona è una strage di uomini di Stato, uccisi mentre svolgevano il proprio lavoro. "Il mio cordoglio e quello del Governo vanno ai familiari delle vittime. Ho voluto esprimere personalmente la mia vicinanza al Comandante Generale dell’Arma in una telefonata, estendendola a tutti i Carabinieri. Un pensiero va anche a tutte le Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco, che ogni giorno operano con dedizione e coraggio al servizio dello Stato", ha dichiarato Giorgia Meloni con una nota diffusa sui social. "Ai feriti rivolgo l’augurio di una pronta guarigione e il ringraziamento va al personale sanitario e a tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e professionalità. Seguo con partecipazione e dolore gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che ci richiama al valore e al sacrificio quotidiano di chi serve l’Italia e i suoi cittadini", ha concluso il presidente del Consiglio.

Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha voluto rendere omaggio "alla memoria del Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, del Carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, che hanno sacrificato la propria vita compiendo fino all’ultimo il loro dovere al servizio del Paese". Qundi, ha espresso la "più sentita vicinanza e il mio pieno sostegno ai Carabinieri, agli agenti delle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco rimasti feriti nell’esplosione. A loro va il nostro pensiero, la nostra gratitudine e l’augurio di una pronta guarigione". Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, questa mattina si è recato presso il comando generale dei carabinieri a Roma di viale Romania insieme al capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani. "È un bilancio molto doloroso e drammatico", ha dichiarato il titolare del Viminale, sottolineando che "era un'operazione congiunta, nel momento dell'accesso forzoso, i testimoni hanno raccontato che è stato subito sensibile l'odore del gas, e qualche istante dopo c'è stata la deflagrazione".

Comprensibili anche il dolore e la commozione di Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, secondo il quale "siamo davanti ad una autentica tragedia che si concretizza con un bollettino di guerra".

Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha rivolto "una preghiera per i tre militari rimasti uccisi nell’esplosione, un forte abbraccio alle loro famiglie e all’Arma dei Carabinieri", così come ha fatto il vicepremier Antonio Tajani, dicendosi "profondamente addolorato" per la morte dei tre militari.

