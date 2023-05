Un visone ha il Covid. Rischio abbattimento per 1400 esemplari

Un visone è risultato positivo al Covid-19 e il resto dell'allevamento rischia l'abbattimento. Lo scrive Repubblica.it precisando che spetterà al ministero della Salute di Orazio Schillaci decidere sul destino di 1400 esemplari. Un caso analogo si era verificato a novembre del 2020, durante i "mesi caldi" della pandemia, in Danimarca. In quella circostanza, la premier socialdemocratica Mette Frederiksen aveva ordinato la sopressione di 17 milioni di visoni per scongiurare il rischio di nuovi focolai. In Italia è la prima volta che succede.

Il visone positivo al Covid

L'allarme è scattato ieri, venerdì 5 maggio, proprio nelle ore in cui l'Oms dichiarava la fine dello stato di emergenza sanitaria per il Covid-19. Stando a quando apprende Repubblica, il visone positivo al virus si trova in un allevamento di Cavalgese, nel Bresciano, e pare che si sia ammalato anche un dipendente della struttura. Nelle prossime ore la segnalazione potrebbe già raggiungere gli uffici di via Ribotta, a Roma. Spetterà al ministero della Salute, infatti, esprimersi sull'eventuale abbattimento di 1400 esemplari a rischio contagio. La decisione è attesa entro il prossimo 10 maggio.

Il caso danese