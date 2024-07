Il bug mondiale gli cancella il volo e Gabbani salva così il concerto

Ascolta ora 00:00 00:00

Il down informatico nella giornata di ieri ha messo in ginocchio diversi sistemi in tutto il mondo, colpendo in particolar modo aeroporti e farmacie. Mentre per i tragitti più brevi c'è chi si è messo in viaggio su strada per arrivare a destinazione, la situazione è stata ben più complessa per chi avrebbe dovuto raggiungere le Isole. I disagi non hanno risparmiato neanche diversi artisti, tra cui Francesco Gabbani. Il cantautore era atteso ad Arborea (in provincia di Oristano, in Sardegna), ma il volo è stato cancellato e l'esibizione era a forte rischio. Ma fortunatamente si è ingegnato e, trovando una soluzione alternativa, è riuscito comunque a raggiungere la platea che lo stava aspettando.

Gabbani sarebbe dovuto partire dall'aeroporto di Milano Malpensa per poi atterrarre in terra sarda, ma il cyber caos a livello globale sembrava aver spento la possibilità di esibirsi ad Arborea. Ormai tutto sembrava sfumato, ma il suo staff si è attivato e si è messo in contatto con Aeroclub Torino con cui è stato possibile organizzare un volo privato. " Oggi ci sono un po' di problemi con i voli di linea, però stiamo facendo di tutto per trovare una soluzione e venire a suonare. Ce la faremo ", aveva assicurato il cantautore in una storia su Instagram con il suo immancabile sorriso.

È stata una corsa contro il tempo: da Milano si è diretto nel capoluogo piemontese, poi è salito a bordo di un monoelica e - in seguito a qualche problema sulla disposizione dei bagagli - è partito in volo. Dopo due ore e mezza è atterrato a Olbia, ma l'itinerario non era comunque terminato: grazie a un van, nel giro di un paio di ore, è riuscito a raggiungere la destinazione tanto attesa. " Ce la metteremo tutta, ce la faremo, arriveremo. Aspettateci ", aveva garantito.

E infatti così è stato: Gabbani si è esibito davanti al pubblico di Arborea, scatenando i presenti con i suoi brani più conosciuti tra cui Occidentali's karma (con cui ha vinto Sanremo 2017), Viceversa (con cui si è piazzato al secondo posto al Festival 2020), Spazio Tempo, Tra le granite e le granate (il successo estivo del 2017) e l'ultimo singolo Frutta malinconia. Ovviamente non poteva mancare Amen, la canzone grazie a cui ha trionfato a Sanremo Giovani nel 2016 spalancandogli le porte per affermarsi a livello nazionale dopo anni di sudata gavetta.

A impressionare è anche il piglio positivo con cui Gabbani ha affrontato il disagio e il rischio di dover rinunciare a esibirsi. D'altronde il sorriso, la simpatia e la positività sono tra gli elementi che da sempre hanno caratterizzato il suo successo.

Ed è tutt'altro che scontato, considerato che spesso tra gli artisti - di fronte a una situazione del genere - prevalgono rabbia, arroganza e frustrazione. Evidentemente il Buddha in fila indiana ha suggerito pazienza.