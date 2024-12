Ingressi in contromano in Area C. Il centrosinistra chiede un presidio

Ascolta ora 00:00 00:00

La maggioranza nel Municipio 1 chiede al Comune di pianificare con la polizia locale «presidi temporanei in prossimità dei varchi di Area C dove più frequentemente si registrano ingressi in contromano on retromarcia» e si creano quindi «situazioni di pericolo». Tre ingressi della Ztl in particolare sarebbero nel mirino, utilizzati spesso da chi prova a evitare il pagamento del ticket: in corrispondenza della telecamera di via Tarchetti in direzione dell'incrocio tra via Manin e via della Moscova, all'incrocio tra via Cassolo e via dei Pellegrini e tra via Alfredo Oriani e viale Beatrice d'Este». La richiesta è contenuta nell'ordine del giorno su «Proposte di azioni per il miglioramento della mobilità pedonale, ciclistica e della mobilità notturna» approvato con 18 voti (contrari due esponenti del centrodestra e sette astenuti). Il centrosinistra (tra le altre cose) chiede di allargare progressivamente la larghezza dei marciapiedi a 2 metri e limitare la velocità «a passo d'uomo» quando non è possibile, rendere luminosa la segnaletica che indica la velocità massima di 30 chilometri all'ora o inferiori, aumentare e sostituire le vecchie rastrelliere e creare box chiusi a tariffa agevolata per le pagamento per le biciclette, coinvolgendo anche degli sponsor.

Come anticipato nei giorni scorsi invece ha ritardi nella consegna dei varchi per dare il via alla Ztl Quadrilatero ma prosegue con i lavori propedeutici, questa notte è stato chiuso il traffico in via Bigli, Morone e Borgospesso.