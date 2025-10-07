"Nella carne ho cercato il significato dell'esistenza"

Con il romanzo Nella carne (Adelphi, pagg. 330, euro 20) David Szalay torna in finale al Man Booker Prize, il riconoscimento più prestigioso della letteratura inglese, dopo il precedente del 2016 con Tutto quello che è un uomo. Per un autore nato nel 1974 e ben poco da salotto glamour, è un (doppio) risultato non da poco: Szalay, canadese di nascita e ungherese da parte di padre, ha trascorso l'infanzia a Beirut, ha studiato a Oxford e infine ha deciso, per diventare scrittore, di trasferirsi prima a Bruxelles, poi in Ungheria e ora a Vienna, la vecchia capitale della letteratura mitteleuropea. Un viaggiatore è anche István, il protagonista di Nella carne: un ragazzo di 15 anni in una cittadina dell'Ungheria ancora nel blocco sovietico, isolato e senza amici, che scopre il sesso con una vicina di casa agé, e poi passa dal carcere minorile alla guerra in Iraq, dal crollo dell'Urss a una nuova vita a Londra, che lo porta a sperimentare una ricchezza inaspettata.

David Szalay, partiamo dal titolo, che in inglese è soltanto Flesh, "carne".

"Anche per il titolo originale avevamo pensato di aggiungere In ma poi abbiamo optato per la massima semplicità. Però in italiano carne significa anche quella da mangiare: di qui la traduzione Nella carne, per evitare fraintendimenti".

Perché un titolo così "materiale"?

"Mentre scrivevo pensavo a un titolo più letterario ed elegante ma poi, quando ho finito il romanzo, mi è sembrato il migliore: è vero, c'è qualcosa di volgare, di inelegante nella parola, ma dice di una qualità del libro, che riguarda molto la fisicità e la vita proprio come esperienza fisica. Qualche critico ha detto che ci sia una forte mancanza di interiorità nel romanzo ma per me non è affatto così; è solo che talvolta l'aspetto esteriore, fisico, emerge di più".

È come se facesse emergere l'aspetto etereo del libro per opposizione?

"Sì, e mi piace questa parola, etereo, perché c'è un interesse latente per il non-fisico, che aumenta con il procedere del libro; infatti per me è un romanzo anche sul trascendere la carne stessa".

È possibile?

"Non lo so... Il libro è proprio un tentativo di rispondere a questa domanda, perché rispondere direttamente sarebbe fuorviante, secondo me. Però è vero: mentre scrivevo, nella mia testa c'era proprio questa domanda".

Chi è István?

"Una persona normale, comunissima, non estrema, benché alcune sue esperienze siano estreme. Ma non lo considero un outsider".

Non parla molto...

"No. Forse questo aspetto l'ho esagerato, secondo qualcuno dice soltanto ok... Non è così. Non è muto, però certo, è insolitamente di poche parole".

Nel libro si percepiscono un certo distacco e una sorta di "malinconia" da Est Europa: è così?

"István cresce in quel mondo, diviso in blocchi, in una Europa dell'Est che, fino a un certo punto, è sigillata. Ho scritto questa prima parte senza sapere dove sarei andato a finire, ma mi era chiaro di volere scrivere in un modo emotivamente distaccato: questa modalità riflette il fatto di avere a che fare con un quindicenne, non a suo agio con sé stesso; e poi questo tono ha fissato quello del resto del libro e di tutte le esperienze di István, come in Iraq e a Londra".

Questo distacco è anche nel suo modo di reagire a ciò che gli accade?

"Può essere ritenuto un uomo passivo, ma io credo piuttosto che su di lui agiscano eventi interni e no, ed è proprio di questo che vuole parlare il libro: della scarsa azione che riusciamo a esercitare, delle cose che ci spingono in un modo o nell'altro. Ci sono cose ovvie e enormi su cui non abbiamo controllo e quello che volevo fare era creare questo senso di essere nelle mani del fato, nella sua fisicità".

Definirebbe il suo stile minimalista?

"Sì, va in quella direzione. È il modo di scrivere del primo capitolo, che influenza tutta la storia, e che all'inizio mi serviva per rendere la fisicità e le esperienze sensoriali, poi per la caratterizzazione del protagonista e, infine, è diventato un tentativo di spogliare le cose, di togliere tutto ciò che è decorativo e non necessario, concentrandomi solo su ciò che sentivo fosse importante".

Nel libro c'è molto silenzio. Però è un libro, pieno di parole: che rapporto c'è fra letteratura e silenzio allora?

"Questo è punto fantastico. Un romanzo può avere la qualità profonda del silenzio soltanto come spazio negativo, fra le parole: è qualcosa di latente, come gli spazi fra i capitoli, che coprono anni di vita, e per me sono molto importanti".

È qualcosa di poetico anche?

"Assolutamente sì. Nonostante l'austerità e schiettezza del romanzo, credo che abbia un lato poetico, perché non dire, o dire il meno possibile, è proprio della poesia, ed è la poetica che il libro persegue".

È anche un romanzo di

"Un altro titolo era proprio Bildungsroman. Lo è, perché la formazione è un processo continuo, ed è anche un romanzo esistenziale, anche se l'approccio sembra opposto a quello tradizionale del genere".