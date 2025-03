Nella vita occorre fegato, ecco come tenerlo attivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Mantenere attivo il nostro fegato è indispensabile per la salute di tutto l'organismo. Quando non lavora bene, infatti, si rallentano quei processi fondamentali per la vita, ai quali questo organo è deputato: metabolismo dei nutrienti, digestione dei grassi, efficienza del sistema immunitario, depurazione dell'organismo da tossine, agenti inquinanti, radicali liberi. Vita sana, alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, sono tutti fattori imprescindibili per favorire la funzionalità epatica, i processi depurativi, alti livelli energetici, equilibrio metabolico dell'organismo e peso regolare.

Purtroppo, soprattutto nei mesi invernali, l'attività del fegato può subire un rallentamento a causa delle basse temperature, di abusi calorici, di diete ricche di grassi, zuccheri, bevande alcooliche, ma anche per il contatto con virus e batteri, o per le terapie farmacologiche sostenute. I sintomi più comuni di un fegato stressato possono essere stanchezza, difficoltà digestive, gonfiore, stitichezza, cambiamenti nella qualità di pelle e capelli, ma anche problemi metabolici più importanti, come ipercolesterolemia, aumento di trigliceridi e grassi negli epatociti (il cosiddetto fegato grasso), aumento di peso, accumulo di grasso addominale. E sono proprio i chili accumulati sulla pancia i più pericolosi perché, se non smaltiti velocemente, possono provocare livelli di infiammazione cronica ed insulino-resistenza, aprendo la strada a disturbi cardiometabolici importanti, quali diabete, sindrome metabolica, problemi cardiovascolari. Legato a doppio filo al grasso addominale è il fenomeno del fegato grasso, l'accumulo di lipidi e trigliceridi nella ghiandola epatica.

Questa condizione, diffusa anche in giovane età e presente a volte persino nei bambini, viene spesso rilevata casualmente, da analisi o ecografie fatte per cause diverse. Al suo esordio non dà sintomi. Col tempo, il quadro clinico si aggrava, perché l'accumulo di grassi e trigliceridi negli epatociti altera la funzionalità di questo organo, causando problematiche importanti di salute.

Se il cambiamento di rotta dello stile di vita, l'adozione di un'alimentazione sana affiancata da un'attività sportiva regolare, sono i cardini per riattivare le funzioni del fegato e la depurazione di tutto l'organismo, può essere strategico, per recuperare più velocemente, non solo la forma, ma anche il benessere, intervenire con un'azione di supporto naturale. L'integrazione della dieta con vitamine e nutrienti dalla funzione lipotropica ed antiossidante come Inositolo, Colina e vitamina E aiuteranno naturalmente la funzionalità epatica e la depurazione dell'organismo, combattendo stanchezza ed affaticamento.

Inositolo, Colina e vitamina E, in compresse a lento rilascio, sono i componenti di Inosima Complex, di Promin, Prodotti di Medicina Integrata. La loro integrazione nella dieta aiuta a riattivare i processi depurativi e a liberare l'organismo da quelle scorie, tossine, radicali liberi che lo appesantiscono come zavorre.

Favoriscono, inoltre, l'equilibrio di colesterolo e trigliceridi nel sangue ed il controllo di accumuli di grassi e trigliceridi nel fegato, con effetti positivi anche sul controllo del peso. Naturale, rapido e sinergico, Inosima Complex è un grande alleato quando occorre ritrovare forma, energia e benessere. Inosima Complex di Promin lo si può trovare in farmacia e sul sito https://www.promin.it/