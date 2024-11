Amazon, svolta epocale. Parte la consegna dei pacchi coi droni. Ecco dove e quando

Ascolta ora 00:00 00:00

Amazon pronta alla svolta epocale con il suo servizio di consegna tramite drone ribattezzato Prime Air. In questo modo i clienti potranno ricevere i loro pacchi grazie a degli appositi apparecchi pilotati da remoto da un operatore. Al momento si tratta di un metodo ancora in fase di sperimentazione, ma il colosso statunitense sta mano a mano ampliando il suo raggio d'azione. Dopo aver introdotto la consegna via drone a College Station, in Texas, è la volta di Tolleson, in Arizona (dal 5 novembre). Coloro i quali risiedono in prossimità di uno dei magazzini Amazon avranno quindi la possibilità di ricevere il loro pacco il giorno stesso dell'ordine, dunque in tempi celerissimi.

La grande novità, in questo caso, consiste nella possibilità di pilotare i droni senza mantenere il contatto visivo. Amazon ha infatti ricevuto dalla Federal Aviation Administration (Faa) il via libera alla guida in modalità Bvlos (Beyond Visual Line of Sight), ossia oltre la linea visiva. In questo modo potrà ampliarsi il raggio di consegna. Il drone utilizzato avrà a disposizione un piccolo vano in cui sarà possibile inserire tutta una serie di beni adatti alla consegna. Questa importante novità sarà sperimentata proprio a Tolleson (Arizona), dove la stabilimento Amazon ospiterà sì dei dipendenti, ma sarà maggiormente concentrato nelle operazioni di consegna.

Il modello di drone che verrà utilizzato è l'MK30, nettamente più veloce rispetto al suo predecessore, e molto più silenzioso. A quanto pare questi dispositivi potranno trasportare un peso di circa due chilogrammi. Fra i beni adatti alla consegna troviamo ben 50mila oggetti che vengono definiti essenziali alla vita quotidiana, come prodotti per la casa o per la cura della persona, ma anche materiale di cancelleria. Stiamo parlando, dunque, di oggetti di grandezza contenuta. Nessun televisore o computer, ad esempio.

E in Italia? C'è grande attensa per l'arrivo di questo servizio anche nel nostro Paese. Stando alle ultime informazioni, Amazon Prime Air dovrebbe "atterrare" in Italia a partire dalla fine di questo anno.

A ottobre 2023, quindi un anno fa, il colosso statunitense aveva fatto sapere di essere intenzionato a sperimentare la consegna via drone nel Bel Paese entro il 2024, ma da allora non è più stato detto nulla. Vedremo se prima del 2025 i droni di Prime Air riusciranno a solcare anche i cieli nostrani.