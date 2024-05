Business Leaders Summit, così sostenibilità e innovazione cambiano l'impresa

Oltre 500 miliardi di euro all’anno, è questo, secondo gli analisti internazionali, il valore dell’investimento necessario alla realizzazione della Twin Transition, la doppia trasformazione verde e digitale di cui il mondo ormai ha sempre più bisogno per guardare al futuro. Ed è da questo che l’11 e il 12 giugno 2024, all’Allianz MiCo Milano si terrà il Business Leaders Summit, nuova edizione voluta da Business International, la knowledge unit di Fiera Milano. Un’iniziativa pensata per aiutare manager e imprese a confrontarsi su strategie, sfide, opportunità e trend proposti dai mercati che ha l’obiettivo di trovare soluzioni innovative che sappiano interpretare nel modo migliore la rivoluzione epocale che stiamo vivendo tra ricerca della sostenibilità e frontiere inedite dell’intelligenza artificiale.

Con oltre 100 speaker coinvolti a livello nazionale e internazionale e la partecipazione di oltre duemila top manager di alcune delle più importanti aziende operanti sul territorio italiano, il più grande evento in Italia dedicato ai migliori C-Level dell’impresa contemporanea, amplia per la prima volta il proprio raggio d’azione ad altre due funzioni aziendali sempre più centrali in quel processo di trasformazione orientato a un business sostenibile e in grado di produrre innovazione: il Chief marketing officer e il Chief sustainability officer. A queste figure sono dedicati il CMO Summit e il Chief Sustainability Officer Summit, Due momenti d’incontro che guardano al futuro e a diverse tipologie di generazione ponendo grande attenzione verso nuovi valori etici, green e di eguaglianza sociale. Terreni di dialogo e confronto che consentiranno ad esperti, accademici, decision maker e referenti di istituzioni e associazioni di categoria di discutere dei cambiamenti in atto nelle aziende, nella società e nel pianeta cercando di offrire anche informazioni puntuali e proposte di soluzioni efficaci ed efficienti.

“Lo sviluppo di due nuovi format all’interno del Business Leaders Summit è il risultato di une della trasformazione in atto - spiega, direttore di Business International e Digital revenue di Fiera Milano -. Un’attenzione verso la rivoluzione verde e digitale che è diventata ormai un must have che non può più essere ignorato. La presenza all’evento di figure così rilevanti e così diverse tra loro, sottolinea anche ile dellacome elementi cardine nello sviluppo di unae di una. Concetti su cui Fiera Milano punta da sempre, proponendosi come luogo d’incontro e confronto attivo 365 giorni l’anno, ma soprattutto come hub d’innovazione, sostenibilità e creazione di nuove competenze”.che si uniscono ai consolidati summit prodotti dalla business unit del polo fieristico milanese, che da oltre 35 anni coinvolge professionisti e imprese tra convegni, corsi di formazione ed eventi in un dialogo costante che accresce competenze e genera inedite opportunità di grande valore. Così, all’interno del Business Leaders Summit, ritroveremo il(dedicato al mondo del Finance), l’(focalizzato sul mondo delle risorse umane e del lavoro), il(pensato per dare voce al mondo degli acquisti e della supply chain) e il(ideato per coinvolgere la community dei risk manager). L’obiettivo, come sempre, sarà quello di creare la più grande agorà di networking in Italia dedicata al mondo della C-Suite.

Su sei palchi paralleli e in due arene, i relatori si metteranno in gioco tra gamification, roundtable, best practice, presentazioni di case history e premiazioni come quella dei Business International Finance Awards o i Circular Procurement Awards e EY Risk Transformation Awards 2024 che animeranno la serata del primo giorno. Tracciare dunque la roadmap del futuro dell’impresa ma non solo perché il Business Leaders Summit propone anche un’area espositiva più estesa e dinamica rispetto agli altri anni, dove poter conoscere nuove realtà d’eccellenza e creare nuove opportunità di business. E ancora una proposta di contenuti molto più ricca e articolata con momenti speciali di incontro e confronto della community, come nel caso della “The X Business Leaders Conference”, realizzata in collaborazione con X nel pomeriggio del 12 giugno, per analizzare come cambiano le strategie di posizionamento e marketing dei brand nell’era delle everything app.

Un universo in cui la scienza si fonde con l’impresa e l’arte gioca con le parole per proporre direzioni da seguire e strategie da applicare, sempre sulla base di dati e informazioni certe, come quelle che verranno proposte attraverso l’annuale ricerca sul mondo del lavoro, realizzata da Inaz in collaborazione con Business International, che sarà presentata la mattina del 12 giugno con il titolo “The AI impact: come l’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo delle Risorse Umane”.

Da sottolinerare la presenza di esperti, rappresentanti delle istituzionale, accademici, personalità di spicco del mondo della cultura, dell’impresa e della scienza, come ad esempio il cantautore, la direttrice del Bioinspired Soft Robotics Lab dell’Istituto Italiano di Tecnologia, l’inviato ed editorialista del Corriere della Sera, professore aggiunto alla Luiss, il managing director dell’Ispi, il direttore del Centro Studi di Confindustria, l’associato senior dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Cnr e Membro di IPCC-Intergovernmental Panel of Climate Change delle Nazioni Unite, il professore ordinario del dipartimento del Business e Management della Luiss e commissario straordinario di Acciaierie d’Italia, l’economista, professore universitario, più volte ministro e fondatore dell’ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile