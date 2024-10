Decolla Vega, la società per la mobilità aerea del futuro e i vertiporti

Ascolta ora 00:00 00:00

"Decolla", con la riunione del primo consiglio di amministrazione di VEGA – Vertical Gateway, società di nuova costituzione dedicata allo sviluppo dell’Advanced Air Mobility in Italia, che ha il focus iniziale su Milano e Lombardia. Vega ha come azionisti Sea Milan Airports, la società di gestione degli aeroporti di Milano; Skyports, leader nelle infrastrutture dei vertiporti per l'industria dell’Aam e 2i Aeroporti, principale piattaforma aeroportuale in Italia controllata da F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture e da Ardian Infrastructure.

Il consiglio di amministrazione della nuova società è composto da Paolomaria Cappello, Chiara Dorigotti, Alessandro Fidato, Damian Kysely e Laura Pascotto. Alessandro Fidato è stato nominato presidente del cda e Paolomaria Cappello amministratore delegato della società.

VEGA si propone di introdurre soluzioni innovative e sostenibili per lo spostamento di persone e merci in ambito urbano ed extraurbano, utilizzando aeromobili elettrici e ibridi a decollo e atterraggio verticale (eVtol).

Ilsarà quindi concentrato sull'necessaria a rendere operativa la Mobilità aerea avanzata, in particolare sulla progettazione, costruzione, sviluppo, manutenzione e gestione dei vertiporti, aree dedicate al decollo e atterraggio di eVtol, iniziando daltra gli, per estendere l’operatività in altre regioni del Paese.