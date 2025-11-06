Gee 2025, TK Elevator per il futuro della mobilità urbana

Dal 19 al 21 novembre TK Elevator, leader mondiale nel trasporto verticale e nella mobilità urbana, torna alla Global Elevator Exhibition (GEE) la manifestazione leader in Europa per ascensori, scale mobili, tappeti mobili e componenti di sistema che si tiene in Fiera Milano-Rho in sinergia con Made Expo, Sbe-Smart Building Expo e Sicurezza, per presentare le soluzioni complete per tutti i tipi di edifici e i servizi di manutenzione per le diverse tipologie di impianti.



A Gee, TKE presenterà la piattaforma EOX potenziata per edifici di media altezza, progettata per supportare maggiore capacità di trasporto, a velocità più elevate e una corsa maggiorata capace di raggiungere grandi altezze. Inoltre, i visitatori potranno scoprire le soluzioni di mobilità domestica - ascensori e piattaforme elevatrici - di TK Home Solutions, sistemi flessibili e sostenibili sia per le residenze private che per gli spazi commerciali.

A fianco delle innovazioni di prodotto, propostiuniversali che mettono al centro la competenza nella manutenzione predittiva, negli aggiornamenti di sistema, nella diagnostica remota e nell’assistenza multimarca caratterizzati da massima operatività, maggiore durata dei sistemi e ridotto impatto ambientale. Nel padiglione 10, stand D22, i visitatori avranno l’opportunità di incontrare esperti ed esplorare soluzioni che combinano sostenibilità, digitalizzazione e accessibilità per città sempre più smart e green.

La GEE Arena TKE sarà anche tra i protagonisti di tre appuntamenti per approfondire temi di attualità del settore: il 19 novembre (ore 11.30) incontro del ciclo Tavola rotonda permanente 10 luglio di Elevatori Magazine, “Innovazioni tecnologiche per modernizzazioni efficienti”, sponsorizzata da TKE, seguita alle 13.30 dall’incontro di presentazione della cabina realizzata in collaborazione con Italdesign “La nuova cabina dell’ascensore domestico”, con Dejan Gjergji (TK Home Solutions) ed Enrico Lago (Italdesign).

Ilore 11.309, tavola rotonda organizzata da Fiera Milano, “”, con Javier Sesma, head of Global business development di TKE.