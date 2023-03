"Gravi rischi per l'umanità": Elon Musk lancia l'allarme contro l'intelligenza artificiale

Sei mesi di "pausa di riflessione": è la richiesta che Elon Musk ha fatto alle aziende e industrie in grado di produrre nuovi marchingegni di intelligenza artificiale (IA) perché " possono comportare gravi rischi per la società e l'umanità". Per questa ragione " invitiamo tutti i laboratori - ha aggiunto il magnate - a sospendere immediatamente per almeno sei mesi l'addestramento ". Da che pulpito viene la predica verrebbe da pensare, perché proprio Musk è stato tra i fondatori di ChatGpt, chatbot di intelligenza artificiale lanciato sul mercato nel novembre 2022 dall'azienda americana OpenAI.

La lettera di Future of Life

Sono già oltre 1.100 i firmatari della lettera che è pubblicata online su Future of Life, organizzazione no-profit che lavora per limitare i danni derivati dalle nuove frontiere dell'IA. Tra i nomi più celebri preoccupati dalla veloce evoluzione di un certo tipo di tecnologia compaiono il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, un ricercatore specializzato nel settore che è il fondatore e direttore scientifico di Mila, Yoshua Bengio e il professore di informatica, direttore del Center for Intelligent Systems e coautore del libro di testo standard " Artificial Intelligence: a Modern Approach", Stuart Russell.

Già soltanto queste firme di addetti ai lavori dimostrano che qualcosa stia sfuggendo di mano. " L'IA avanzata potrebbe rappresentare un profondo cambiamento nella storia della vita sulla Terra e dovrebbe essere pianificata e gestita con cure e risorse adeguate", scrivono i firmatari aggiungendo che il livello di pianificazione e gestione sperata non sta avvenendo pur con un blocco che sarebbe già stato imposto, negli ultimi mesi, ai laboratori che creano questa intelligenza perché stavano procedendo in " una corsa fuori controllo per sviluppare e implementare menti digitali sempre più potenti che nessuno, nemmeno i loro creatori, può capire, prevedere o controllare in modo affidabile" .

Cosa può succedere

Insomma, l'affare è serio: quel che è in grado di creare dal nulla l'Ia è incredibile. Le versioni di ChatGpt-4 sono in grado di rielaborare immagini dai testi, realizzare videogiochi in 60 secondi ma anche creare dal nulla un sito web semplicemente da un normalissimo diagramma e prepare gustose ricette di cucina vedendo soltanto gli ingredienti.

È chiaro che un'intelligenza simile, se finisse nelle mani sbagliate, può causare danni irreparabili di cui oggi non si riesce ancora ad avere contezza. La pausa sarà salutare: " Gli sviluppatori di intelligenza artificiale devono collaborare con i responsabili politici per accelerare drasticamente lo sviluppo di solidi sistemi di governance dell'IA", recita la lettera, e dovrebbero essere incluse norme e regolamentazioni per l'IA oltre a una supervisione e tracciamento diversi da quelli attuali ma anche, e questa frase è sintomatica, " istituzioni dotate di risorse adeguate per far fronte alle drammatiche perturbazioni economiche e politiche (soprattutto per la democrazia) che l'IA causerà" . In pratica, già gli esperti prevedono gli effetti nefasti che, prima o poi, l'IA causera da qualche parte nel mondo.

"L'uso criminale di Gpt"