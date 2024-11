Innovazione e business, Fiera Milano ispira i top manager con i grandi maestri

Tornano anche in questo autunno gli eventi di Business International, la knowledge unit di Fiera Milano, che coinvolgono C-level, amministratori delegati, esperti, opinion leader e accademici in momenti d’incontro e confronto dedicati all’analisi e alla comprensione dei principali temi che guideranno il mondo del business nei prossimi mesi e quest’anno si ispirano ai grandi maestri del passato e non solo. Così, il 26 e 27 novembre a Roma, presso gli iconici ambienti di Spazio Field, anello storico Palazzo Brancaccio, avrà luogo l’edizione capitolina del “Business Leaders Summit”, uno degli appuntamenti più prestigiosi e qualificati in Italia sui temi del management e della strategia aziendale e il 4 dicembre all’Hotel Principe di Savoia di Milano, si terrà la decima edizione del Ceo Italian Summit & Awards, il momento più atteso dai top manager che nella sua fase finale premierà anche i migliori capitani del made in Italy in una serata di gala realizzata in collaborazione con Forbes Italia.

IL BUSINESS LEADERS SUMMIT A ROMA

Si inizia, quindi, con il Business Leaders Summit, l’edizione autunnale e romana dell’unica kermesse italiana che raduna in un’unica location i principali decision maker dell’impresa contemporanea e che, da anni ormai, è il punto di riferimento nella nostra penisola per intavolare una discussione costruttiva e capace di avere una visione olistica, dedicata all’individuazione dei driver fondamentali per il successo del business dei mesi a venire. Orientata anche alla valorizzazione del prezioso tessuto territoriale in cui si inserisce, l’iniziativa si ispira a uno dei simboli più importanti della tradizione capitolina con il titolo: “All’ombra del Pantheon: il ruolo dei C-level nei processi di integrazione”.

Un segnale chiaro del valore attribuito alla tradizione, vista come un asset vincente nello sviluppo di nuovi orientamenti strategici che consentano agli executive coinvolti di trovare metodi innovativi per gestire tempi di grande incertezza, volgendo lo sguardo ai grandi esempi e maestri del passato. Cfo, Hr director, Cpo, Chief risk officer, Chief information security officer e Chief innovation officer, dunque, sono chiamati a dialogare sull’importanza crescente dell’interazione e dell’integrazione dei differenti processi aziendali per abbattere i silos funzionali ancora oggi presenti nelle logiche e nelle dinamiche delle organizzazioni. Elemento cruciale per affrontare le sfide moderne del business, proponendo una visione circolare del management e ispirandosi al tempio “di tutti gli dèi”.

Un luogo dalla struttura imponente e affascinante che incarna appieno la visione aperta e lungimirante del popolo romano da cui il summit cercherà di trarre insegnamento fin dall’inizio, attraverso un keynote speech a cura di Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della Sera, che sarà seguito dagli interventi di esperti come Cristina Freguja, direttrice della Direzione centrale per le statistiche sociali e il welfare di Istat e Nicola Rizzoli, Director of refereeing della Concacaf, premiato per due anni consecutivi come miglior arbitro al mondo e per 7 anni consecutivi come miglior arbitro italiano, Pasquale Elia responsabile ufficio per il coordinamento, lo sviluppo organizzativo e le relazioni sindacali della Presidenza del Consiglio dei ministri, Monica Parrella adjunt professor Luiss Business School, Carmine Scoglio vice presidente Andaf, Giuseppe D'Onza direttore, Master Auditing e Controllo Interno, docente, Risk management e di Analisi dei Processi e revisione gestionale dell’Università di Pisa, Federica Maria Rita Livelli Business continuity & Risk management Consultant & Socia Anra, Maurizio Talamo professore prdinario di Sicurezza informatica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Maria Rosaria Marcone ordinario in Economia e gestione delle Imprese, Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche e molti altri.

Opinion leader animeranno le tavole rotonde dedicate alle diverse funzioni presenti nel mondo aziendale, andando a comporre un programma con la presenza di oltre 100 speaker sul palco delle cinque manifestazioni parallele: HR Business Summit, Re-Inventing Finance Summit, Strategic Risk & Cybersecurity Summit, Cio Roundtable e Cpo Roundtable.

IL CEO ITALIAN SUMMIT & AWARDS A MILANO

Il secondo e ultimo evento è il Ceo Italian Summit & Awards 2024 che propone un’edizione speciale per il più atteso momento d’incontro della più grande community italiana dedicata al top management che, proprio in questa occasione, celebrerà il suo decimo anniversario e a cui si è scelto di accostare il tributo per un altro indimenticabile simbolo della nostra tradizione letteraria che proprio quest’anno festeggia i 40 anni dalla sua ideazione, ovvero quei “Six Memos for the next Millennium” di Italo Calvino che forse, nella loro versione italiana, molti conoscono come “Lezioni Americane” e hanno influenzato e continuano a influenzare il pensiero di intere generazioni con l’obiettivo di insegnare ad abbracciare il futuro con leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza.

Tutti elementi incarnati perfettamente anche dagli ospiti speciali che per l’occasione apriranno il summit: le Frecce Tricolori. Il 4 dicembre 2024 all’Hotel Principe di Savoia a Milano, infatti, sarà l’occasione per gli oltre 200 amministratori delegati, direttori generali, presidenti di enti istituzionali e fondazioni, oltre che opinion leader del mercato economico finanziario, esperti ed accademici nazionali e internazionali, di conoscere da vicino la realtà del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare, che incontrerà il gotha del top management italiano per trasferire quei valori di tradizione, disciplina, creatività, leadership e lavoro di squadra capaci di caratterizzare da sempre uno dei simboli del made in Italy nel mondo.

Un momento emozionante a cui seguirà la presentazione in anteprima dell’outlook economico italiano 2025 stilato dall’Ocse e proposto al pubblico da Cyrille Schwellnus, Chief economist desk Italia Oecd, che a sua volta darà inizio a una serie di conversazioni moderate da Roberto Tallei, vice caporedattore di SkyTg24, e animate, tra gli altri, anche da esperti come Federico Menna Ceo Eit Digital - European Institute of Innovation and Technology, Romolo Isaia Head of Lending to corporates, Italy, European Investment Bank.

Per dare ancora più risalto all’importanza di questa giornata, per la prima volta sarà organizzato un momento esclusivo e a porte chiuse, chiamato: "The Golden Chair". Un incontro con chi ha messo il proprio genio al servizio del mondo: Michelangelo Pistoletto. Figura chiave dell’arte contemporanea pronta a dialogare con due leader di nuova generazione per creare una pura contaminazione di visioni, culture e tradizioni per guardare a quel presente esteso che chiamiamo futuro in maniera sempre innovativa e differente.

Approccio sottolineato, infine, anche dall’appuntamento più prestigioso di questa kermesse: i, realizzati in collaborazione con Forbes Italia, pronti a premiare i migliori capitani del made in Italy che negli ultimi 12 mesi si sono distinti per competenze, capacità e risultati.