Intelligenza artificiale, banda larga e 5G: gli investimenti di Pechino nella rete

Negli ultimi trent’anni, l’infrastruttura di Internet in Cina ha continuato ad espandersi ed è entrata nelle case della maggior parte degli abitanti della Repubblica popolare. Secondo i dati resi pubblici dal presidente della China Internet Association Shang Bing, la penetrazione della banda larga fissa ha raggiunto la quota del 110,2%, grazie alla presenza di più abbonamenti in alcune famiglie, e il 5G è diventato disponibile nel 90% delle regioni del Paese.

Parallelamente è aumentato anche il numero di utenti connessi alla rete, che ha sfiorato la cifra di 1,1 miliardi, e sarebbe anche migliorato lo stile di vita delle persone grazie a servizi come lo shopping online, il ride-hailing, la possibilità di lavorare a distanza e la presenza nelle abitazioni di dispositivi intelligenti. In occasione della cerimonia di chiusura della China Internet Conference 2024, inoltre, Shang ha spiegato che il potenziamento dell’infrastruttura di Internet ha stimolato lo sviluppo in campi ad essa correlati, come l’intelligenza artificiale, i chip semiconduttori avanzati e il 6G. “ Il mondo sta assistendo a progressi tecnologici senza precedenti ”, ha sottolineato. “ Le tecnologie informatiche emergenti, come l'intelligenza artificiale, stanno rimodellando sia il mondo digitale che quello fisico ”.

Tra i vari ambiti in cui Pechino ha deciso di concentrare i suoi sforzi, l’Ia è quello che nell’ultimo periodo è cresciuto maggiormente e che rappresenta uno dei terreni di sfida con gli Stati Uniti. A dicembre 2023, A dicembre 2023, è stato rilevato un aumento del suo valore dell’industria pari al 18%, che l’ha portata a raggiungere i 578,4 miliardi di yuan (79,7 miliardi di dollari). Il numero di imprese nel settore ha superato le 4.500, circa un settimo del numero totale globale (29.770), e si sono moltiplicate anche le pubblicazioni scientifiche sul tema. Secondo il rapporto citato da Shang Bing, inoltre, dal 2013 a oggi la Cina ha presentato il 64% delle 1,29 milioni di domande di brevetti legati all’intelligenza artificiale a livello mondiale.

Oltre all’Ia, Pechino ha investito molto anche nella digitalizzazione dei settori chiave, nella costruzione di un quadro di governance di rete completo e nello sviluppo della cybersicurezza.

Stando al documento presentato alla China Internet Conference, sono stati fatti dei progressi in particolare per quanto riguarda il rafforzamento di Internet via satellite e la diffusione della fibra ottica e della banda larga in tutto il territorio nazionale della Repubblica popolare.