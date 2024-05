Linate, basta mostrare il volto per prendere un volo

L’aeroporto di Milano Linate continua il suo volo nel futuro diventando sempre più friendly per viaggiatori e compagnie aeree sviluppando servizi innovati come il FaceBoarding, disponibile dopo una fase si sperimentazione, che consente ai passeggeri di accedere ai controlli di sicurezza e di procedere all'imbarco utilizzando un avanzato sistema biometrico di riconoscimento facciale. Per i viaggiatori che lo desiderano non sarà infatti più necessario mostrare documenti d'identità e carta d'imbarco in aeroporto perché chi si è precedentemente registrato utilizando i chioschi presenti nello scalo o direttamente dai propri dispositivi mobili - l’App dedicata sarà disponibile da giugno - deve solo mostrare il proprio volto.

Così si riducono i tempi dei controlli e si aumenta la sicurezza per accedere all'area dei controlli di sicurezza e poi ai gate per l'imbarco che diventano self-service. La registrazione può essere fatta per un singolo volo oppure annuale utilizzando una tecnologia sicura, semplice e rapida, sviluppata in collaborazione con Enac e Polizia di Stato che non solo offre una maggior velocità dei controlli ma garantisce anche la tutela della privacy e dei dati dei passeggeri. Basta dunque fare il check-in online o ai banchi dell’area partenze per l’imbarco del bagaglio per poi registrarsi nei chioschi del Face Boarding che si trovano vicino all’area check-in-8.

A Linate il servizio è a disposizione di tutte le compagnie aeree che vogliano integrare i loro sistemi di check-in e boarding con il sistema di FaceBoarding. Ita Airways e Sas sono state le prime ad aderire al progetto che ha Thales e Dormakabaha come aziende partner che hanno sviluppato rispettivamente il sistema di elaborazione biometrica e i gate.

“È una grandissima novità di cui essere orgogliosi. Siamo l'unico aeroporto in Europa ad avere un sistema del genere, aperto a tutte le compagnie” ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha inaugurato i chioschi presenti Pierluigi Di Palma presidente di Enac, Michaela Castelli presidente di Sea Aeroporti di Milano, Antonio Turicchi presidente di Ita Airways, Armando Brunini, ceo di Sea Aeroporti di Milano e Alessandro Fidato chief operating officer di Sea che ha spiegato il funzionamento del Face Boarding che Sea ha intenzione di portare anche a Malpensa, valutando “con chi e in quali tempi”.

Strategie e volontaà di investire nell’innovazione tecnologica per crescere come quelle messe in campo da Sea - non ha caso Linate nel 2023 è stato riconosciuto miglior scalo europeo nella sua categoria - sono sono la dimostrazione della capacità del sistema aeroportuale italiano ad aver un peso e un riconoscimento sempre più forte a livello internazionale, sottolinea Pierluigi Di Palma. “Ormai da 25 anni abbiamo continuamente sviluppato una policy e un percorso culturale che fa scuola nel mondo perché noi per primi abbiamo affrontato la liberalizzazione e la privatizzazione costituendo anche un’autorità di riferimento a garanzia dell’interesse pubblico che permane all’interno degli aeroporti e degli operatori aerei. Questo ha garantito realizzazioni e investimenti perché l’agilità dei privati è ben maggiore di quello che poteva avere il pubblico e lo abbiamo visto qui a Linate, con il riconoscimento anche da parte degli operatoti privati di un ruolo importante all’interno di questo sistema, non solo dell’Enac ma di tutto il presidio pubblico che alla fine garantisce l’operatività di un aeroporto che, non dimentichiamo, è confine del mondo”.

“Questa sarà una buona estate per Sea, la crescita nei primi mesi di quest’anno è stata notevole, non crediamo che il livello rimanga lo stesso però pensiamo che la summer 2024 sarà superiore a quella precedente - ha poi spiegato Armando Brunini che non si è detto preoccupato per l’eventuale riduzione degli slot a Linate se verrà dato il via libera all’accordo che porterà Ita in Lufthansa portando al 63 per cento i diritti di decollo dallo scalo e di atterraggio.

“Non sappiamo esattamente cosa sta accadendo ma non siamo preoccupati perché la domanda su Linate è altissima, abbiamo più richieste di spazio disponibile, quindi non siamo preoccupati, l’aeroporto ha un numero di voli limitati quindi qualsiasi cosa accada non prevedo grandissimi impatti”.