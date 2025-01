L'Italia "sbarca" sulla Luna. E può battere il record mondiale

Ascolta ora 00:00 00:00

Un passo in più verso la Luna. Alle 7:11 di questa mattina ha preso il via il viaggio di Lugre, la missione sperimentale destinata a testare nuove tecnologie importanti per le future missioni lunari e per l'esplorazione spaziale profonda. E c'è la firma tricolore, visto che il payload innovativo è stato interamente progettato e realizzato in Italia per conto dell'Agenzia spaziale italiana, grazie alla collaborazione tra Asi e Nasa. Tra circa un mese entrerà in orbita lunare, mentre atterrerà sul nostro satellite nei primi giorni di marzo.

Il primo strumento interamente Made in Italy pronto a sbarcare sulla Luna è motivo di orgoglio per il nostro Paese. L'obiettivo di Lunar GNSS Receiver Experiment è la ricezione dei segnali dei satelliti di radio-navigazione GPS e Galileo dalla Terra e da e verso la Luna. L'esperimento è fondamentale per caratterizzare e valutare l'impiego da parte dei futuri esploratori lunari nel corso dei loro spostamenti, non solo sulla superficie ma anche intorno alla Luna. Un ruolo cruciale è ricoperto dal software Defined Radio Receiver, una tecnologia avanzata - molto sensibile ai segnali GPS e Galileo - in grado di misurare nei minimi particolari la posizione nello Spazio, addirittura negli ambienti assai lontani dal nostro pianeta. Si tratta di un'importante novità: tutto ciò sarà utile per la preparazione di missioni lunari permanenti.

Così l'Italia si conferma sempre più protagonista per agevolare la presenza umana nella nuova esplorazione lunare. Lugre è un esperimento sfidante e di frontiera a livello mondiale. Testando strumentazione e capacità di navigazione sfidanti, si pone un traguardo ambizioso: provare a infrangere il record mondiale attualmente in vigore, posto a metà strada tra Terra e Luna. " Nessuno fino ad oggi ha mai osato queste distanze ", ha sottolineato Teodoro Valente, presidente dell'Agenzia spaziale italiana.

L'esperimento scientifico dell'Asi mette in evidenza la capacità del settore spaziale, " con l'offerta di un Made in Italy e di una ricerca a livelli elevati e in grado di dare risposte tecnologicamente avanzate e senza eguali ".

Il 2025 si apre, decisamente, sotto il segno della Luna. Buona navigazione Lugre

Si è rivelato fondamentale l'apporto sia dell'azienda veneta(che si è occupata della realizzazione della strumentazione e che ora supporterà le operazioni della missione) sia del(che ha contribuito alla definizione degli obiettivi scientifici e che adesso gestirà l'elaborazione dei dati). "", ha concluso Valente.