"Muse" e l'attesa del momento Wow

Quanto sono intelligenti i personaggi che incontriamo nei giochi? L’ultima delusione l’ho avuta, come fan di Fallout, dal tanto atteso Starfield di Bethesda. Per non farvela troppo lunga dopo un po’ ci si rendeva conto che i colloqui con i personaggi erano troppo standard, e soprattutto non portavano da nessuna parte, sempre alla stessa. Se ne facevi arrabbiare uno, nella sessione successiva era come se non fosse successo niente. Rispetto a Fallout sembrava perfino di essere tornati indietro.

Ma il passo lo stiamo per fare, perché così come l’AI generativa sta rivoluzionando ogni settore, entrerà presto anche in quello dei videogiochi (era ora). In pole position c’è Muse, di Microsoft (che già si è portata avanti sui computer quantistici con Majorana 1, ma questo è un altro discorso). La novità di Muse rispetto a Sora o Dall-E è quella di analizzare i dati mentre state giocando. Sorprendersi davvero di cosa succede perché lo stiamo facendo succedere noi, e non far finta di sorprendersi.

Sarebbe, nei videogiochi, il cosiddetto “momento wow!”. Che per esempio da tempo non abbiamo più con gli smartphone (ah, le file alle 4 del mattino fuori dalla Apple per prendere l’ultimo modello, io la feci per l’Iphone 6 e ci vennero a importunare una troupe di Santoro perché eravamo scemi e altri anticapitalisti di sinistra e di destra che ci tirarono farina e uova, ma noi resistemmo, la voglia era troppa, in nome di Steve Jobs, stay hungry, stay foolish), e neppure con i giochi. Ma con l’AI generativa è diverso, lo abbiamo capito fin dalla prima volta che abbiamo chattato con ChatGPT.

Il “momento wow” lo ha vissuto con Muse proprio il CEO di Microsoft, Dwarkesh Nadella, "non provavo quelle sensazioni dalla prima volta in cui ho visto ChatGPT completare le frasi, Dall-e disegnare o Sora generare dei video".

Noi siamo qui che aspettiamo con fiducia di essere dentro mondi virtuali che cambino realmente a seconda delle nostre interazioni, e dire di nuovo “wow” in un videogioco. Insomma, se ha wowato Nadella, figuriamoci noi.