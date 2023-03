Da Putin a Papa Francesco: dietro le foto fake c'è Midjourney. Come funziona

Si dice che alle volte la realtà superi la fantasia, ma quando si parla di Midjourney è l’esatto contrario. Qui è la fantasia a superare la realtà dando vita a immagini come quelle che abbiamo visto su tutti i media negli ultimi giorni dove per esempio Papa Francesco indossa un insolito piumino, Putin viene arrestato o Trump è ritratto all’interno di un carcere mentre legge. Midjourney è una start-up che sfrutta l'intelligenza artificiale per creare immagini irreali o foto fake che però sembrano essere delle vere fotografie o addirittura delle opere d’arte.



Che cosa è Midjourney

Nata nel 2022, Midjourney è una startup che lavora utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale text to image, questo significa che l’immagine creata viene realizzata partendo da indicazioni testuali che definiscono come dovrà essere l’immagine. Midjourney è in grado di creare immagini molto realistiche, che sembrano delle fotografie o anche opere d’arte digitali, capaci di imitare stili pittorici.



Come funziona

Per utilizzare Midjourney occorre creare un account su Discord, la piattaforma nata nel 2015 per comunicare e condividere contenuti con persone che hanno interessi simili. È possibile anche registrarsi direttamente sul sito www.midjourney.com, ma sarà in ogni caso necessario avere un profilo Discord per utilizzare Midjourney. Una volta registrati si può iniziare a creare: basterà scrivere il comando /imagine seguito dalle indicazioni necessarie a definire in ogni dettaglio l’immagine che desideriamo produrre. Al termine della procedura viene data la possibilità di creare una versione più grande dell’immagine (U, upscale), una nuova immagine partendo da quella appena realizzata (V, variazione) o di aggiornare il nostro lavoro dando vita a quattro nuove immagini.



Chi può utilizzarlo

Midjourney può essere utilizzato da tutti, per farlo funzionare al meglio occorre acquisire un po’ di dimestichezza, dare libero spazio alla fantasia e, preferibilmente, conoscere la lingua inglese per potere dare comandi più precisi all’algoritmo. Midjourney parla diverse lingue, ma l’uso dell’inglese permette di ottenere immagini più accurate. È possibile beneficiare di una prova gratuita (free trial) di 25 minuti, dopo di che verrà proposta la sottoscrizione di un abbonamento.



Gli abbonamenti disponibili

Ci sono tre diverse possibilità di abbonamento: il Basic Plan comprende 200 minuti al mese, vale a dire poco più di 3 ore di tempo e ha un costo di 8 dollari al mese. Lo Standard Plan offre 15 ore al mese e ha un costo di 24 dollari mensili, infine il Pro Plan per 48 dollari al mese permette di utilizzare la tecnologia per 30 ore mensili. Tutti i piani permettono di generare immagini in modalità privata.