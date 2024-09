Startup, BrailleFly premiata da GoBeyond a DigithON 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

BrailleFly, startup specializzata in tecnologie per non vedenti, si è aggiudicata il premio GoBeyond alla nona edizione di DigithON, la più grande maratona digitale italiana che si è conclusa a Bisceglie. GoBeyond, la piattaforma di innovazione responsabile di Sisal che è partner dell'evento, ha riconosciuto il contributo di BrailleFly nell'integrare tecnologia avanzata e inclusione sociale, premiando il suo impegno per l’autonomia delle persone con disabilità visive.

BrailleFly è una startup innovativa che sviluppa tecnologie di riconoscimento e supporto progettate per essere installate su occhiali smart per le persone non vedenti e il suo principale prodotto è un software avanzato che, utilizzando telecamere integrate, è in grado di descrivere in tempo reale l'ambiente circostante riconoscendo ostacoli, colori e volti noti completamente offline, migliorando l'autonomia e la sicurezza degli utenti.

L’approccio della startup, che si propone di fornire soluzioni innovative e inclusive pensate per migliorare la qualità della vita delle persone, è perfettamente in linea con i valori di GoBeyond, che sostiene lo sviluppo di startup e progetti imprenditoriali capaci di produrre impatti positivi sulla comunità e sul territorio. BrailleFly verrà così inserita direttamente tra le startup finaliste della call for ideas di GoBeyond, che si chiuderà il prossimo 30 settembre e a inizio dicembre premierà le startup che con le loro idee e progetti contribuiscono a costruire un futuro più responsabile, digitale e inclusivo.

Negli ultimi anni GoBeyond si è confermato come un vero e proprio ecosistema di innovazione con oltre 1600 startup che hanno partecipato alle edizioni precedenti della call for ideas e oltre 1000 innovatori e

startupper che hanno partecipato aie agliper rafforzare la cultura dell’innovazione responsabile.Per informazioni e approfondimenti: www.gobeyond.info