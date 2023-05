Ore di paura per la 29enne Tramontano, incinta di 7 mesi

Non dà più notizie di sé da sabato e il suo cellulare risulta spento. Sono ore di grande apprensione per i familiari di Giulia Tramontano (nella foto) la 29enne agente immobiliare, incinta al settimo mese e scomparsa tre giorni fa dalla sua casa di Senago. La ragazza non possiede un'auto ed è quindi probabile che se ne sia andata di casa a piedi anche se i famigliari non si spiegano un allontanamento volontario. Le ricerche, dopo la denuncia del fidanzato, proseguono. Le ultime notizie della donna risalgono alle nove e mezza della sera di sabato, anche se il compagno della 29enne ha spiegato nella sua denuncia che la sparizione potrebbe essersi verificata anche domenica, tra le 7 e le 17.

Al momento le ricerche degli investigatori non hanno dato frutto. Un appello è stato rilanciato dall'Associazione Penelope nata nel 2002 proprio dalla necessità di dare sostegno a tutte le persone che si ritrovano catapultate nel limbo della scomparsa di un proprio parente o amico.

Per quel che si sa al momento di Giulia Tramontano pare ormai assodato che nel suo passato non ci siano stati problemi né precedenti allontanamenti. I familiari segnalano che avrebbe con sé il passaporto, mentre altri documenti sarebbero stati trovati nella sua abitazione. Alta 168 centimetri, la Tramontano - che è originaria di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, ma è da anni residente a Senago - ha capelli lunghi chiari e un tatuaggio al braccio sinistro.

Chi avesse notizie della donna può chiamare le forze dell'ordine telefonando al 112 oppure contattare l'Associazione Penelope Lombardia al 3807814931.