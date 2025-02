Ostriche e caponata: 13 Giugno. La Sicilia che piace ai milanesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha attraversato mezzo secolo di vita di Milano il ristorante 13 Giugno al numero 44 di via Goldoni, creato da Gino Santercole con Adriano Celentano nella Milano ruggente del Clan e dal 1988 è nelle mani di Saverio Dolcimascolo che ne ha conservato l'eleganza e il calore trasportandolo però nella sua Sicilia. Un luogo senza tempo (ed è un complimento) che propone una confortevole cucina regionale con tocchi di internazionalità e un servizio confortevole e un po' all'antica, come ora piace.

La carta conserva una parte dedicata alle specialità siciliane: io ho provato una Caponata bene equilibrata tra la parte agra e quella dolce, una Pasta con le sarde alla palermitana che avrebbe preferito appena meno cotta e dei notevoli Calamari ripieni. Poi c'è una ricca sezione dedicata ai crudi (il Gran Plateau è ricco come a Bruxelles e le materie prime sono evidentemente freschissime) dai quali ho pescato una buona Catalana di gamberi e scampi. Gli antipasti caldi sono una Zuppetta di cozze e vongole veraci in bianco e un'Insalata di mare tiepida al naturale al lime. Tra i primi la mia preferenza è andata ai Tagliolini con granchio fresco. Tra i secondi chi non vuole avventure sceglierà Frittura di paranza o la Grigliata mista, ma anche i Gamberoni alla mazarese con erbe aromatiche sono da consigliare. Tra i dolci ho provato un piccolo cannolo molto croccante (ciò che indica che è stato riempito in diretta) e una barocca cassata. Vini siciliani che spaziano dalle bollicine al passito di Pantelleria.

Il locale è caldo, vivacizzato da un servizio macchina-da-guerra e da una pianista che accompagna tutta la serata (accompagnata a un certo punto dallo stesso Saverio).

Il locale è sempre aperto, a pranzo e a cena, praticamente sempre pieno e rappresenta un vero bastione di civiltà gastronomica per chi non vuole essere taglieggiato dalla moda del momento. E anche i prezzi sono corretti.