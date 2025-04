Ottant'anni di storia delle imprese e di lombarda "cultura del fare"

Ascolta ora 00:00 00:00

Assolombarda compie 80 anni e si racconta in 272 pagine. È in libreria il volume «Insieme. Assolombarda. La nostra storia» edito da Marsilio Arte e curato da Fondazione Assolombarda, ricco di immagini inedite. È la voce di 7mile imprese, ognuna con le proprie radici ed eredità e che oggi producono il 13% del Pil nazionale. Ognuna è immersa in una cornice storica che abbraccia il periodo dalla fine dell'Ottocento ai primi decenni del Terzo millennio. Ogni vita d'impresa è un pezzo d'Italia, è storia e ricchezza, è impegno e crescita. Assolombarda nasce il 25 giugno 1945 nello studio del notaio Augusto Bernasconi De Luca, sala delle adunanze, via Mercanti 3. Dall'incipit alla realizzazione di Palazzo Giò Ponti al rinnovamento della sede, con l'apertura del primo asilo nido del sistema Confindustria, il libro evidenzia come la sostenibilità sociale abbia contribuito alla crescita delle imprese quanto quella economica.

«La storia di Assolombarda è un racconto di visione, impegno e trasformazione» è scritto nella nota d'apertura dal Direttore Generale di Assolombarda, Alessandro Scarabelli (in foto secondo da sinistra). Manifatture o servizi, le storie delle aziende sono ricostruite dalle testimonianze dirette o dai documenti degli archivi storici. Il volume è stato presentato ieri al Teatro Studio Melato, alla presenza del Presidente Alessandro Spada, del Presidente di Fondazione Assolombarda e di Museimpresa, Antonio Calabrò (in foto terzo da sinistra), e del Direttore Generale, Alessandro Scarabelli. All'incontro, oltre ai past President Carlo Bonomi, Gianfelice Rocca (in foto primo da sinistra), Alberto Meomartini e Michele Perini (in foto terz'ultimo da destra), c'erano il Presidente di Regione, Attilio Fontana e l'assessore comunale Emmanuel Conte.

«Le nostre imprese da sempre producono ricchezza, alimentano i sistemi di welfare, generano inclusione e coesione sociale, presidiano i processi di innovazione, competitività, sostenibilità e internazionalizzazione - ha dichiarato Alessandro Spada (in foto ultimo a destra) - È la passione e la tenacia delle donne e degli uomini che le guidano a rendere vivo, a distanza di 80 anni, una parte essenziale del patrimonio culturale e sociale di questo Paese».